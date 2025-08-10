Λήμνος: Εννιά παιδιά παρασύρθηκαν με sup- Επί 40 λεπτά αγωνιούσαν οι γονείς

Σηκώθηκε ελικοπτερο Super Puma για τη διάσωσή τους

Back to Top