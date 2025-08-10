Λήμνος: Εννιά παιδιά παρασύρθηκαν με sup- Επί 40 λεπτά αγωνιούσαν οι γονείς

Λήμνος: Βίντεο από τη στιγμή που τα 9 παιδιά που παρασύρθηκαν με sup φτάνουν ασφαλή με φουσκωτό στην ακτή/ βίντεο Mega

Στιγμές απερίγραπτης αγωνίας πέρασαν οι γονείς εννιά ανήλικων, τα οποία παρασύρθηκαν από τα ρεύματα με σανίδα sup στην παραλία Πλατύ της Λήμνου, το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8.

Γονείς και λουόμενοι προσπάθησαν να τα σώσουν, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού και ελικοπτέρου Super Puma, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega.

Tα παιδιά τελικά διασώθηκαν με φουσκωτό σκάφος κι έφτασαν ασφαλή στην ακτή μετά από 40 λεπτά κι ενώ έπνεαν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ στην περιοχή.

«Κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι πήγανε 3 SUP με 3 παιδάκια στο καθένα, δηλαδή σύνολο 9 παιδάκια. Όταν είχαν ήδη φτάσει πολύ πολύ βαθιά, πήραμε τηλέφωνο το Λιμενικό. Μετά από 10 λεπτά ήρθαν κάποιοι από το Λιμενικό να εκτιμήσουν την κατάσταση, αποφασίσανε να φωνάξουν Super Puma», περιέγραψε λουόμενος που βρισκόταν εκεί, μιλώντας στο Mega.

Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά οι γονείς και δύο λουόμενοι εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι στην φουρτουνιασμένη θάλασσα.

«Όταν πήγα μέσα να βοηθήσω, είχε πάει ήδη ο ένας γονιός, δεν έφτανε, δεν ήξερε να κολυμπήσει, και τον έβγαλε και αυτόν έξω και φώναζε να έρθει το Λιμενικό για να σώσει τα παιδιά του», περιέγραψε.

Οι γονείς και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αφού στο σημείο δεν υπήρχε κανένας ναυαγοσώστης, αλλά αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.