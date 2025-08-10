Πανσέληνος Αυγούστου 2025: «Μάγεψε» το φεγγάρι του Οξύρρυγχου

Μοναδικές εικόνες από την Ακρόπολη και το Σούνιο

Ελλαδα
Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι ανοιχτοί για την αυγουστιάτικη πανσέληνο/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Μάγεψε» και φέτος η αυγουστιάτικη πανσέληνος στη χώρα μας, με το τοπίο σε Ακρόπολη και Σούνιο να «κλέβει» την παράσταση. 

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος πάνω από την Ακρόπολη/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος πάνω από την Ακρόπολη/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Κάτοικοι και τουρίστες απόλαυσαν το μοναδικό θέαμα, με το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό, το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος στο Σούνιο/ Eurokinissi Σωτήρης Δημητρόπουλος

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος στο Σούνιο/ Eurokinissi Σωτήρης Δημητρόπουλος

Εξαιτίας της μικρότερης απόστασης Γης και Σελήνης, το αυγουστιάτικο ολόγιομο φεγγάρι φαίνεται μέχρι και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο από τις υπόλοιπες πανσελήνους του έτους.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος από το νεκρομαντείο του Αχέροντα/ Eurokinissi Mιχάλης Παπανικολάου

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος από το νεκρομαντείο του Αχέροντα/ Eurokinissi Mιχάλης Παπανικολάου

Αυγουστιάτικη πανσέληνος: Γιατί ονομάζεται «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Η πανσέληνος αυτή, είναι γνωστή και ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», προς τιμή των ιθαγενών Αμερικανών. Σύμφωνα με το  Old Farmer’s Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματα των πανσελήνων τη δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάστηκε «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω του ενδημικού ψαριού «μουρούνα» του γλυκού νερού των Μεγάλων Λιμνών και της λίμνης Champlain, το οποίο αλιεύεται εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του καλοκαιριού.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος στο Ναύπλιο/ Eurokinissi Βασίλης Παπαδόπουλος

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος στο Ναύπλιο/ Eurokinissi Βασίλης Παπαδόπουλος

Το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες Αμερικανούς που ζούσαν στην περιοχή.

Αυγουστιάτικη πανσέληνος με εκδηλώσεις σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους

Σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου, το φεγγάρι θα ...φωτίσει την αρχαία Άκανθο στην Ιερισσό, όπου θα πραγματοποιηθεί -σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος Ιερισσού- μουσική βραδιά στη θέση «Αροβίγλι», στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός από τις 8 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκι, που θα γίνει σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει και πάλι ανοιχτός από τις 20:00 έως τις 24:00.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
