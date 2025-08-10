Καιρός: Έρχονται 40άρια στη δυτ. Ελλάδα - Δεν υποχωρούν τα μελτέμια ως 18/8

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος
Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική προβλέπονται σήμερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Κατά συνέπεια, υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Πολιτική Προστασία, η Κατάσταση Συναγερμού είναι κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στο μεταξύ, υψηλές θερμοκρασίες - μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου- αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα από σήμερα Κυριακή 10/8 μέχρι την Τετάρτη 13/8.

Μέχρι την Τετάρτη ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του «Hot-Dry-Windy»

Αναλυτικά ο καιρός για σήμερα σε όλη τη χώρα

Ο καιρός προβλέπεται αίθριος για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δε θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος
Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου

Πρόγνωση για αύριο Δευτέρα 11/8/25

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δε θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 12/8/25 και την Τετάρτη 13/8/25 

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 14/8/25

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Καλλιάνος: 40άρια στη Δυτική Ελλάδα

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτησή του στο facebook ξεκαθαρίζει πως «οι υψηλές θερμοκρασίες των 40-42°C θα απασχολήσουν αποκλειστικά τη Δυτική Ελλάδα».

Όπως σημειώνει σχετικά με τις επόμενες ζεστές μέρες:

  • Στην Αθήνα, φυσικά, δεν προβλέπονται 40°C. Η μέγιστη θερμοκρασία έως την Τρίτη θα φτάσει τους 37-38°C, ενώ από την Τετάρτη θα αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση της
  • Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από τη ζέστη (40-42°C) θα είναι:
  1. η Ήπειρος
  2. η Δυτική Στερεά
  3. καθώς και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος
  4. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 39-40°C. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, στα Δυτικά πεδινά τμήματα της Πελοποννήσου την Τρίτη 12 Αυγούστου, να σημειωθούν πολύ τοπικά θερμοκρασίες που ίσως ξεπεράσουν για λίγο και τους 42°C.
  • Θερμοκρασίες 39-40°C είναι πιθανό να σημειωθούν και σε πεδινά τμήματα της Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και της Θράκης
  • Στην υπόλοιπη πεδινή ηπειρωτική χώρα η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 37-38°C
  •  Στις προαναφερθείσες ημέρες, στα νησιά του Αιγαίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 34-36°C, με εξαίρεση το Βορειοανατολικό Αιγαίο όπου αναμένονται πιθανότατα 38-39°C

Συμπερασματικά :

  • Η έντονη ζέστη, διάρκειας 3-4 ημερών, θα ταλαιπωρήσει ουσιαστικά μόνο τη Δυτική Ελλάδα.
  •  Από 13-14 έως και 17-18 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε επίπεδα ανεκτά για την εποχή (33-35°C στις περισσότερες περιοχές, 35-37°C στα Δυτικά).
  • Το μελτέμι δε φαίνεται να εξασθενεί έως τις 17-18 Αυγούστου. Μπορεί να υπάρξουν μικρές διακυμάνσεις στην έντασή του, όμως θα παραμείνει ενισχυμένο
  • Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει αυξημένος τουλάχιστον για ακόμη μία εβδομάδα.

Αναλυτικά για την Αττική:

  • Κυριακή 10 Αυγούστου: 36-37°C
  •  Δευτέρα 11 Αυγούστου: 38°C
  • Τρίτη 12 Αυγούστου: 38°C
  • Τετάρτη 13 Αυγούστου: 35-36°C
  • Πέμπτη 14 Αυγούστου: 34°C
  • Παρασκευή 15 Αυγούστου: 32-33°C

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  •  Περιφέρεια Πελοποννήσου
  •  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  •  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  •  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  •  Περιφέρεια Κρήτης
  •  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  •  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  •  Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
