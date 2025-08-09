Απόψε η αυγουστιάτικη πανσέληνος – Ανοικτοί 114 αρχαιολογικοί χώροι

Η μαγεία της αυγουστιάτικης πανσελήνου επιστρέφει απόψε, με 114 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα να υποδέχονται το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ειδικές εκδηλώσεις.
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Στην Ακρόπολη, ήδη από το απόγευμα, τουρίστες και Αθηναίοι συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το θέαμα. Το φεγγάρι του Αυγούστου, γνωστό και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», πήρε την ονομασία του από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής, οι οποίοι εκείνη την περίοδο ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι.
Το Μουσείο της Ακρόπολης, μάλιστα, επεκτείνει το ωράριό του και θα παραμείνει ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συνδυάσουν την πανσέληνο με μια βραδινή πολιτιστική εμπειρία.