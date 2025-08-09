Απόψε η αυγουστιάτικη πανσέληνος – Ανοικτοί 114 αρχαιολογικοί χώροι

Είσοδος ελεύθερη

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 23:33 Νέστορας MasterChef: Κολοκυθάκια αυγολέμονο!
09.08.25 , 23:26 Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Εύβοιας
09.08.25 , 22:43 Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου
09.08.25 , 22:39 Απόψε η αυγουστιάτικη πανσέληνος – Ανοικτοί 114 αρχαιολογικοί χώροι
09.08.25 , 22:20 Μέχρι την Τετάρτη ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του «Hot-Dry-Windy»
09.08.25 , 21:23 «Μπαμ» εν πλω: Η στιγμή πανικού στο Route 360 και η μάχη για το κατάρτι
09.08.25 , 21:20 Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα
09.08.25 , 20:51 Route 360: Ο Κώστας ξυρίζεται για τη βόλτα στο Los Roques
09.08.25 , 20:43 Περιορίστηκε η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας
09.08.25 , 20:34 Επικίνδυνο 48ωρο για φωτιά - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
09.08.25 , 20:24 Route 360: Ψάχνοντας στον βυθό το άγαλμα της Παναγίας!
09.08.25 , 20:12 Route 360: Το πλήρωμα επισκέπτεται το καταφύγιο με τις χελώνες!
09.08.25 , 20:11 Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος
09.08.25 , 19:46 Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!
09.08.25 , 18:12 Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν σπίτια
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 9/8 - Ρεπορτάζ Β. Καραγεωργίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μαγεία της αυγουστιάτικης πανσελήνου επιστρέφει απόψε, με 114 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα να υποδέχονται το κοινό με ελεύθερη είσοδο και ειδικές εκδηλώσεις.

Δες το δελτίο του Star

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στην Ακρόπολη, ήδη από το απόγευμα, τουρίστες και Αθηναίοι συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το θέαμα. Το φεγγάρι του Αυγούστου, γνωστό και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», πήρε την ονομασία του από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής, οι οποίοι εκείνη την περίοδο ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι.

«Φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Το Μουσείο της Ακρόπολης, μάλιστα, επεκτείνει το ωράριό του και θα παραμείνει ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συνδυάσουν την πανσέληνο με μια βραδινή πολιτιστική εμπειρία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
 |
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
 |
ΦΕΓΓΑΡΙ ΤΟΥ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top