Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας, το μεσημέρι του Σαββάτου.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, δύο αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Επίσης, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους από το 112, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
Η φωτιά καίει κοντά στον οικισμό και οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι αρκετά ισχυροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.