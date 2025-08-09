Φωτιά τώρα στο Σοφό Ασπροπύργου

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής, αργά το πρωί του Σαββάτου (9/8).
Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικών οχημάτων και 2 ελικοπτέρων. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει οικισμός στην περιοχή, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι.