Φωτιά τώρα στο Σοφό Ασπροπύργου

Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα για την κατάσβεσή της

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής, αργά το πρωί του Σαββάτου (9/8).

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικών οχημάτων και 2 ελικοπτέρων. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει οικισμός στην περιοχή, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι.

