Φωτιά τώρα στην Αρκαδία- Ξέσπασε σε πλαγιά του χωριού Λεοντάρι

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας, το πρωί του Σαββάτου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:20 σε πλαγιά του χωριού. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

«Έχουμε μία απόσταση από τον οικισμό, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι τίποτα, γιατί μπορεί μέσα σε ένα τέταρτο να φτάσει η φωτιά στους οικισμούς, γιατί έχουμε αρκετούς οικισμούς. Γίνονται ρίψεις και με ελικόπτερα και με αεροσκάφη αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε, γιατί εκεί είναι δύσβατη περιοχή, δεν μπορούν να πλησιάσουν ούτε τα πυροσβεστικά οχήματα, ούτε του δήμου», είπε στο ΟΡΕΝ, ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος.

«Οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί, πάνω από 5 μποφόρ, πιστεύω», συμπλήρωσε.

Για εμπρησμό κάνει λόγο ο δήμαρχος - «Κάποιοι προσπαθούν να κάψουν την περιοχή μας»

Για εμπρησμό κάνει λόγο ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, επισημαίνοντας ότι χθες το απόγευμα ξέσπασε φωτιά σε απόσταση 3 χλμ. από το σημείο που εκδηλώθηκε σήμερα.

«Το δυστύχημα σε αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε αγανακτήσει πάρα πολύ, χτες ξέσπασε άλλη φωτιά κοντά εκεί, δηλαδή υπάρχει εμπρησμός. Έχουμε ενδείξεις ότι χθες το απόγευμα γύρω στις 19:00- 19:30 έγινε η πρώτη φωτιά και σήμερα μας έβαλαν στην ίδια περιοχή, σε απόσταση 3 χιλιόμετρα και δεύτερη φωτιά. Δεν είναι τυχαίες, δεν ανάβουν από μόνες τους. Κάποιος προσπαθεί να κάψει αυτή την περιοχή. Δυστυχώς δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς χρησιμοποιήθηκε για να πάρει αυτή η φωτιά», είπε ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος.

«Το λέω με πλήρη σιγουριά και με πλήρη γνώση. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία η φωτιά που έπιασε, ούτε χθες ούτε σήμερα. Κάποιοι επιχειρούν να κάψουν την περιοχή μας. Λοιπόν, εδώ πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα τα οποία να ελέγχουν όλη αυτή την περιοχή. Ποιος περνάει και πότε ανάβει φωτιά. Δεν γίνεται να ανάβουν οι φωτιές μόνες τους», επισήμανε.