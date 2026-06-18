Skoda Peaq: Αποκαλύπτουμε τα πρώτα σκίτσα του εσωτερικού

Πότε είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού επταθέσιου

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Skoda Peaq: Αποκαλύπτουμε τα πρώτα σκίτσα του εσωτερικού
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Η Skoda Auto δίνει μια πρώτη γεύση από το εσωτερικό του νέου αμιγώς ηλεκτρικού επταθέσιου SUV της, Peaq, παρουσιάζοντας τα πρώτα σχεδιαστικά σκίτσα της καμπίνας. Το νέο μοντέλο εισάγει μια σύγχρονη προσέγγιση στην ευρυχωρία, την άνεση και τη χρηστικότητα, με εσωτερικό που συνδυάζει καθαρές γραμμές, lounge ατμόσφαιρα, ποιοτικά υλικά και ένα ιδιαίτερα διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού.
Skoda Peaq: Αποκαλύπτουμε τα πρώτα σκίτσα του εσωτερικού
Η καμπίνα του νέου Peaq χαρακτηρίζεται από γενναιόδωρους χώρους και καθαρή, οριζόντια αρχιτεκτονική, που ενισχύει την αίσθηση άνεσης και ελευθερίας. Η αυτόνομη κεντρική οθόνη, σε συνδυασμό με τον συμπαγή ψηφιακό πίνακα οργάνων, περιορίζει την πληροφοριακή επιβάρυνση του οδηγού, ενώ η αιωρούμενη κεντρική κονσόλα συμβάλλει σε μια πιο ανάλαφρη, οργανωμένη και λειτουργική διάταξη.

Skoda Peaq: Αποκαλύπτουμε τα πρώτα σκίτσα του εσωτερικού
Το νέο Skoda Peaq ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη της ευρυχωρίας, εισάγοντας ένα πλήρως επανασχεδιασμένο ταμπλό με κάθετη οθόνη infotainment για πρώτη φορά σε μοντέλο της Skoda. Παράλληλα, νέα φυσικά χειριστήρια εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός, η ένταση του ήχου και καθημερινές ρυθμίσεις του αυτοκινήτου. Τα εργονομικά ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια διευκολύνουν τη χρήση της κάθετης οθόνης, ενώ οι ενσωματωμένες μαγνητικές βάσεις ασύρματης φόρτισης προσφέρουν πρακτική και αποδοτική φόρτιση smartphone.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Lodge» δίνει στην καμπίνα έναν ζεστό και σύγχρονο χαρακτήρα, συνδυάζοντας μαλακές, υφασμάτινες επιφάνειες με πιο στιβαρά και απτά στοιχεία. Η αντίθεση αυτή δημιουργεί ένα εκλεπτυσμένο αλλά και ανθεκτικό περιβάλλον, με υλικά που έχουν επιλεγεί τόσο για την αίσθηση άνεσης όσο και για την καθημερινή πρακτικότητα. Οι επιφάνειες εύκολης φροντίδας υπογραμμίζουν τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.
 

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