Νέα ηγεσία στην BMW Financial Services

Ο Σπύρος Φίλιππας διαδέχεται την Kathrin Frauscher

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Νέα ηγεσία στην BMW Financial Services
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Ο Σπύρος Φίλιππας διαθέτει εκτενή εμπειρία στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και των Πωλήσεων, καθώς και βαθιά γνώση του BMW Group, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε διαφορετικές αγορές και περιφέρειες του Ομίλου. Πιο πρόσφατα, ηγήθηκε με επιτυχία των δραστηριοτήτων της BMW Financial Services στην Πολωνία.

Νέα ηγεσία στην BMW Financial Services

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του αποτελούν ισχυρά εφόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της BMW Group Financial Services στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Νέα ηγεσία στην BMW Financial Services

Η Kathrin Frauscher αποχωρεί από την περιοχή Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, από την 1η Ιουλίου, αναλαμβάνει τη θέση της Αντιπροέδρου Πωλήσεων, Στρατηγικής & Διακυβέρνησης (Vice President Sales, Strategy & Governance) στη BMW Financial Services, με έδρα το Μόναχο. Στο νέο της ρόλο θα έχει παγκόσμια ευθύνη για τη στρατηγική και την εμπορική διαχείριση, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της BMW Financial Services που αφορούν τους πελάτες.

Ο Alexander Buresch, Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Group Financial Services, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Kathrin Frauscher επιτέλεσε εξαιρετικό έργο και προώθησε με επιτυχία την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με τη στρατηγική σκέψη και την εκτενή εμπειρία της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια των εθνικών θυγατρικών στη Δανία και την Ινδία, θα αποτελέσει πολύτιμη προσθήκη στην ηγετική ομάδα της BMW Financial Services στο Μόναχο. Στον Σπύρο Φίλιππα έχουμε βρει τον ιδανικό διάδοχο. Γνωρίζει άριστα την περιοχή, έχοντας διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Πολωνία, ενώ διαθέτει και βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς. Από τη νέα του θέση, θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της BMW Group Financial Services στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη».

 

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