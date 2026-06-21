Άκης Πετρετζίκης: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τα παιδιά του που δημοσίευσε

Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα

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Άκης Πετρετζίκης: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τα παιδιά του που δημοσίευσε
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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Η τούρτα - έκπληξη για τα 42α γενέθλια του Άκη Πετρετζίκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άκης Πετρετζίκης γιορτάζει τη Γιορτή του Πατέρα με σπάνιες φωτογραφίες των παιδιών του, Αχιλλέα και Ακυλίνας.
  • Δημοσίευσε τις φωτογραφίες με θερμό μήνυμα προς όλους τους μπαμπάδες.
  • Ο Άκης και η Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα που βάπτισαν τον γιο τους.
  • Η οικογένεια ολοκληρώθηκε με τη γέννηση της κόρης τους, Ακυλίνας, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Κυριακή 21 Ιουνίου είναι αφιερωμένη στους πατέρες, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν κατακλυστεί από νωρίς το πρωί με τρυφερές αναρτήσεις και μηνύματα αγάπης.

Ακης Πετρετζίκης: Ο γιος του, Αχιλλέας είναι ο πιο cute τσολιάς!

Ανάμεσα σε αυτούς που επέλεξαν να τιμήσουν τη Γιορτή του Πατέρα είναι κι ο Άκης Πετρετζίκης. Αν κι ο γνωστός σεφ προτιμά κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η σημερινή επέτειος στάθηκε η αφορμή για να κάνει μια εξαίρεση. Έτσι, μοιράστηκε με τους followers του ορισμένα σπάνια στιγμιότυπα με τα δύο του παιδιά, τον Αχιλλέα και την Ακυλίνα.

Άκης Πετρετζίκης: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τα παιδιά του που δημοσίευσε

Τις φωτογραφίες αυτές συνόδευσε με ένα πολύ θερμό μήνυμα, στέλνοντας τις ευχές του σε όλους τους μπαμπάδες: «Χρόνια Πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!😎 Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη, πολλά χαμόγελα και φυσικά... πολύ παιχνίδι!🥳», έγραψε ο Ακης.

«I Survived»: Ο Άκης Πετρετζίκης γιόρτασε τα 42α γενέθλιά του

Η ανάρτηση του Άκη Πετρετζίκη

Θυμίζουμε ότι ο δημοφιλής μάγειρας έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, με την οποία παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Μάλιστα, την ίδια ημέρα του γάμου τους επέλεξαν να κάνουν και τη βάπτιση του γιου τους, Αχιλλέα, ο οποίος είχε γεννηθεί λίγους μήνες νωρίτερα. 

Άκης Πετρετζίκης: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά του στην παρέλαση

Άκης Πετρετζίκης: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τα παιδιά του που δημοσίευσε

Η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ήρθε στον κόσμο και η κόρη τους, Ακυλίνα.

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