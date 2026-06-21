Η Κυριακή 21 Ιουνίου είναι αφιερωμένη στους πατέρες, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν κατακλυστεί από νωρίς το πρωί με τρυφερές αναρτήσεις και μηνύματα αγάπης.

Ανάμεσα σε αυτούς που επέλεξαν να τιμήσουν τη Γιορτή του Πατέρα είναι κι ο Άκης Πετρετζίκης. Αν κι ο γνωστός σεφ προτιμά κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η σημερινή επέτειος στάθηκε η αφορμή για να κάνει μια εξαίρεση. Έτσι, μοιράστηκε με τους followers του ορισμένα σπάνια στιγμιότυπα με τα δύο του παιδιά, τον Αχιλλέα και την Ακυλίνα.

Τις φωτογραφίες αυτές συνόδευσε με ένα πολύ θερμό μήνυμα, στέλνοντας τις ευχές του σε όλους τους μπαμπάδες: «Χρόνια Πολλά σε όλους τους μπαμπάδες!😎 Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη, πολλά χαμόγελα και φυσικά... πολύ παιχνίδι!🥳», έγραψε ο Ακης.

Η ανάρτηση του Άκη Πετρετζίκη

Θυμίζουμε ότι ο δημοφιλής μάγειρας έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, με την οποία παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Μάλιστα, την ίδια ημέρα του γάμου τους επέλεξαν να κάνουν και τη βάπτιση του γιου τους, Αχιλλέα, ο οποίος είχε γεννηθεί λίγους μήνες νωρίτερα.

Η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ήρθε στον κόσμο και η κόρη τους, Ακυλίνα.