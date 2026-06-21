Αυτά είναι τα foundations που πρέπει να εμπιστευτείς φέτος το καλοκαίρι

Κάλυψη και SPF, χωρίς ωστόσο να αντικαταστήσεις το αντηλιακό σου

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Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή: Το foundation με SPF δεν αντικαθιστά ποτέ το αντηλιακό. Όσο κι αν μας αρέσουν τα πολυλειτουργικά προϊόντα, η πραγματικότητα είναι ότι η ποσότητα που εφαρμόζουμε στο μακιγιάζ δεν αρκεί για την προστασία που υπόσχεται η συσκευασία. Όπως εξηγούν οι δερματολόγοι, το αντηλιακό πρέπει πάντα να είναι το βασικό βήμα της καθημερινής beauty ρουτίνας μας.

Ξέρεις τι είναι το tantouring;,το κόλπο για φυσικά σμιλεμένο πρόσωπο;

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα foundations με δείκτη προστασίας δεν έχουν θέση στο νεσεσέρ μας. Αντιθέτως, λειτουργούν σαν ένα επιπλέον φίλτρο μέσα στη μέρα, ενισχύοντας την άμυνα της επιδερμίδας, ειδικά απέναντι στη φωτογήρανση και τις δυσχρωμίες.

foundation

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι το πώς τα χρησιμοποιούμε. Καμία βάση δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά ενός σωστά εφαρμοσμένου SPF, και γι’ αυτό οι ειδικοί επιμένουν ότι το foundation με αντηλιακή προστασία είναι συμπληρωματικό, όχι υποκατάστατο. Και φυσικά, η ανανέωση της προστασίας μέσα στη μέρα παραμένει απαραίτητη, είτε με mist, είτε με setting spray με SPF, είτε με πολύ προσεκτικό layering.

Τι να προσέξεις στις σύγχρονες φόρμουλες

foundation

Τα foundations νέας γενιάς κινούνται πολύ πέρα από την απλή κάλυψη. Συχνά συνδυάζουν ευρέος φάσματος UV προστασία με συστατικά περιποίησης, όπως ενυδατικούς παράγοντες, αντιοξειδωτικά και pigments που βελτιώνουν οπτικά τον τόνο. Αν θέλεις επιπλέον κριτήριο για την UVA προστασία, αναζήτησε αξιολόγηση PA++++.

Δες στο Allyou.gr 5 επιλογές προϊόντων που αξίζει να δοκιμάσεις

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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