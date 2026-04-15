BMW Σειρά 6: Συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας

Το μοντέλο που...αιωρείται και η παρουσία στη μικρή οθόνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW Σειρά 6: Συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Μουσείο της BMW καλωσόρισε πέρυσι περισσότερους από 847.000 επισκέπτες, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ επισκεψιμότητας. Από τα σημαντικότερα γεγονότα ήταν η έναρξη της έκθεσης «Belle Macchine. Italian Automotive Design at BMW» και η ειδική έκθεση «50 Years of BMW Art Cars and the BMW 3 Series», η οποία στη συνέχεια έδωσε τη θέση της στον εορτασμό της επετείου των 50 χρόνων της BMW Σειράς 6.

Από την κυκλοφορία του πρώτου της μοντέλου την άνοιξη του 1976, η BMW Σειρά 6 έχει εξελιχθεί σε ένα πρωτοποριακό design classic. Πλησιάζοντας στην είσοδο του Μουσείου, οι επισκέπτες αντικρίζουν μια BMW Σειρά 6 που μοιάζει να αιωρείται, εμπνευσμένη από τη σειρά «Flying Cars» του Γάλλου φωτογράφου Sylvain Viau. 

Πράγματι, η BMW Σειρά 6 Coupé ξεχώρισε τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρή οθόνη, με εμφανίσεις σε διεθνείς παραγωγές όπως το «Dallas» και το «Back to the Future II», καθώς και σε γερμανικές τηλεοπτικές σειρές όπως το «Tatort» και το «Der Bulle von Tölz».

Η Σειρά 6 έκανε επίσης αισθητή την παρουσία της στους αγώνες αυτοκινήτων. Το 1983, η BMW συμμετείχε  με την 635CSi στο πρωτάθλημα Group A Touring Cars, βασισμένο σε τροποποιημένα μοντέλα δρόμου, και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού το 1984 και το 1986, καθώς και το Γερμανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Παραγωγής το 1984.

Το πρώτο μοντέλο εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ για τη μακροβιότερη παραγωγή μεταξύ όλων των Σειρών της BMW, με διάρκεια 13 ετών. Η νέα έκθεση, που εξερευνά κάθε πτυχή του αυτοκινήτου, γνωστού χαϊδευτικά ως «sharknose», θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό στη Ροτόντα του Μουσείου BMW έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027. 


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW ΣΕΙΡΑ 6
 |
ΙΣΤΟΡΙΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top