Τουρκία: «Να είστε έτοιμοι» - Το μήνυμα του δράστη πριν το μακελειό

Ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star για το νέο μακελειό σε σχολείο της Τουρκίας

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών από το νέο μακελειό που σημειώθηκε σε σχολείο της Τουρκίας την Τετάρτη.

Μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ενόπλου σε σχολείο στο Καχραμανμαράς είναι 9 νεκροί και 13 τραυματίες.

«Έχουμε 9 νεκρούς, 8 εκ των οποίων ήταν μαθητές και ένας καθηγητής. Έχουμε 13 τραυματίες, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 σε κρίσιμη κατάσταση», ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Ayşer Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenlendiği bildiriliyor.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Saldırıda yaralananlar olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/NTwGx0Zq58 — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) April 15, 2026

Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασης τραυματιών, με αρκετούς εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αύξηση των νεκρών.

Τουρκία: Το μήνυμα του δράστη πριν το μακελειό

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εστιάζουν στην ταυτότητα και το προφίλ του δράστη, με τις πρώτες πληροφορίες να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους σχολικούς χώρους.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου). Και αυτός έπεσε νεκρός, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για αυτοκτονία ή εάν τραυματίστηκε μέσα στο χάος.

Kahramanmaraş’ta okula s*ldırı düzenleyen k*tilin okuldan çıkarıldığı anlar; pic.twitter.com/WpNQS4hXfD — Anonim Muhabir (@anonimuhabir) April 15, 2026

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είχε απευθύνει απειλητικό μήνυμα μέσω των social media. «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες μέρες θα γίνει επίθεση σε αυτό το σχολείο, να είστε έτοιμοι!», φέρεται να είχε γράψει, σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ.