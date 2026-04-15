Τουρκία: «Να είστε έτοιμοι» - Το μήνυμα του δράστη πριν το μακελειό

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Κρίσιμη η κατάσταση των τραυματιών

Κοσμος
Ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star για το νέο μακελειό σε σχολείο της Τουρκίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία, με 9 νεκρούς (8 μαθητές, 1 καθηγητής) και 13 τραυματίες.
  • 6 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με 3 σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ο δράστης της επίθεσης είναι 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε.
  • Προβληματισμός για την ασφάλεια στα σχολεία μετά την επίθεση και το απειλητικό μήνυμα του δράστη μέσω social media.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών από το νέο μακελειό που σημειώθηκε σε σχολείο της Τουρκίας την Τετάρτη. 

Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες

Μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ενόπλου σε σχολείο στο Καχραμανμαράς είναι 9 νεκροί και 13 τραυματίες. 

 

 

«Έχουμε 9 νεκρούς, 8 εκ των οποίων ήταν μαθητές και ένας καθηγητής. Έχουμε 13 τραυματίες, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 3 σε κρίσιμη κατάσταση», ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί.

 

 

Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασης τραυματιών, με αρκετούς εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αύξηση των νεκρών.

 

 

Τουρκία: Το μήνυμα του δράστη πριν το μακελειό

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εστιάζουν στην ταυτότητα και το προφίλ του δράστη, με τις πρώτες πληροφορίες να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους σχολικούς χώρους. 

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου). Και αυτός έπεσε νεκρός, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για αυτοκτονία ή εάν τραυματίστηκε μέσα στο χάος. 

 

 

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης. Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είχε απευθύνει απειλητικό μήνυμα μέσω των social media. «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες μέρες θα γίνει επίθεση σε αυτό το σχολείο, να είστε έτοιμοι!», φέρεται να είχε γράψει, σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ.

