Μαρίζα Κωχ: «Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μαρίζα Κωχ, όπως ενημέρωσε η ίδια μέσα από τα social media.

Στέλνοντας μήνυμα στο κοινό της, η σπουδαία ερμηνεύτρια αναφέρει πως ο φετινός Απρίλιος ήταν σκληρός, αφού την καθήλωσε στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Αγαπημένοι μου… Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της.

Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου. Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα», αναφέρει στη δημοσίευσή της η Μαρίζα Κωχ.

Η ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ