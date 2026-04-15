Μαρίζα Κωχ: «Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος»

Στο νοσοκομείο, καθηλωμένη, η σπουδαία ερμηνεύτρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίζας Κωχ στην εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίζα Κωχ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο λόγω ραγίσματος στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς της.
  • Ανακοίνωσε την κατάσταση της μέσω social media, περιγράφοντας τον Απρίλιο ως σκληρό μήνα.
  • Η παρουσίαση του κύκλου τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη αναβλήθηκε για το φθινόπωρο.
  • Ελπίζει σε καλύτερη κατάσταση για όλους το φθινόπωρο και σε έναν πιο ειρηνικό κόσμο.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μαρίζα Κωχ, όπως ενημέρωσε η ίδια μέσα από τα social media.

Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ - Τι συνέβη;

Στέλνοντας μήνυμα στο κοινό της, η σπουδαία ερμηνεύτρια αναφέρει πως ο φετινός Απρίλιος ήταν σκληρός, αφού την καθήλωσε στο κρεβάτι του νοσοκομείου. 

Μαρίζα Κωχ: «Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος»

«Αγαπημένοι μου… Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της.

Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου. Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα», αναφέρει στη δημοσίευσή της η Μαρίζα Κωχ. 

Η ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top