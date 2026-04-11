Toyota: Τι κάνει το αλουμίνιο από τις ζάντες

Η Toyota Motor Europe (TME) θέτει σε λειτουργία το πρώτο Toyota Circular Factory (TCF) στο Burnaston του Ηνωμένου Βασιλείου, προχωρώντας στην πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας μέσα στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής. Η νέα μονάδα λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος επαναχρησιμοποίησης υλικών, δημιουργώντας ένα κλειστό σύστημα όπου το αλουμίνιο που ανακτάται από ζάντες οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους επανεντάσσεται στην παραγωγή εξαρτημάτων κινητήρων για τα μοντέλα Corolla.

Με αυτόν τον τρόπο, η Toyota επαναπροσδιορίζει το παραδοσιακό, γραμμικό μοντέλο παραγωγής, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των υλικών της. Το παλιό μοντέλο, στο οποίο τα υλικά εισέρχονταν στο εργοστάσιο, τα οχήματα κατασκευάζονταν και στο τέλος ολοκλήρωναν τον κύκλο ζωής τους – διαδικασία που διαρκούσε πάνω από έναν αιώνα – σήμερα επανασχεδιάζεται, δημιουργώντας πρακτικούς τρόπους, ώστε τα υλικά να παραμένουν σε χρήση για περισσότερο χρόνο.



Στο Burnaston, το αλουμίνιο που ανακτάται από ζάντες στο TCF-UK υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια αποστέλλεται στο εργοστάσιο της Toyota στο Deeside, όπου ενσωματώνεται στην παραγωγή εξαρτημάτων για κινητήρες. Τα υβριδικά αυτά συστήματα κίνησης επιστρέφουν στη συνέχεια στο Burnaston για να τοποθετηθούν σε νέα οχήματα Toyota Corolla, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του αλουμινίου, από τις παλιές ζάντες στον νέο κινητήρα. Το πρώτο όχημα που επωφελήθηκε από αυτή την κυκλική διαδικασία βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 19 Μαρτίου, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια της Toyota να επεκτείνει τη χρήση ανακτημένων, ανακυκλωμένων και επαναχρησιμοποιημένων υλικών και εξαρτημάτων.





Παράλληλα με τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης, το εργοστάσιο του Burnaston έχει δημιουργήσει και μια νέα φιλοσοφία ανακατασκευής εξαρτημάτων. Κάθε εξάρτημα αξιολογείται και πιστοποιείται σύμφωνα με τα κορυφαία πρότυπα ποιοτικού ελέγχου της Toyota, παρατείνοντας με ασφάλεια τον κύκλο ζωής του οχήματος.

Μελλοντικά σχέδια

Η λειτουργία του πρώτου TCF αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Η Toyota έχει ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία δεύτερης μονάδας στην Ευρώπη, στην Πολωνία, στο Wałbrzych.Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου εγκαταστάσεων που θα ενισχύει την κυκλική διαχείριση υλικών σε όλο το βιομηχανικό οικοσύστημα.

