Ford Puma: Σε ποια σημεία ξεχωρίζει

Η τιμή και η εγγύηση που προσφέρει σιγουριά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 13.04.26, 09:32
Ford Puma: Σε ποια σημεία ξεχωρίζει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τo best-seller μοντέλο της Ford παίρνει προβάδισμα όχι μόνο με την μοντέρνα σχεδίαση αλλά και με τις συμπαγείς του διαστάσεις που εξασφαλίζουν μοναδική «ευκινησία» εντός και εκτός πόλης, χωρίς όμως να θέτει περιορισμούς όσον αφορά τους χώρους. Σημείο αναφοράς εδώ αποτελεί ο χώρος αποσκευών που φτάνει σε χωρητικότητα στα 456 λίτρα, ενώ με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων οι μέγιστες μεταφορικές δυνατότητες ανέρχονται σε 1.126 λίτρα. Την ίδια στιγμή, το καινοτόμο όσο και πρακτικό MegaBox έρχεται να προσθέσει 80 λίτρα επιπλέον χωρητικότητας, προσφέροντας με τον έξυπνο αυτό τρόπο αυξημένη ευελιξία. 

Στο ποιοτικό εσωτερικό υιοθετείται η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία Ford για τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος με προσεγμένα υλικά και σχεδίαση που «αγκαλιάζουν» τόσο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες. Όλοι υποστηρίζονται από την πιο προηγμένη και καινοτόμο τεχνολογία συνδεσιμότητας που περιλαμβάνει σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC 4 και οθόνη 12 ιντσών στάνταρ, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών. 

Οι νέες εκδόσεις BlueCruise έρχονται να προσθέσουν τώρα πρωτόγνωρα επίπεδα άνεσης και ευκολίας κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο με την εισαγωγή της καινοτόμου τεχνολογίας hands-free οδήγησης της Ford. Διαθέσιμο τώρα και για το μικρότερο μοντέλο της γκάμας Ford, το προηγμένο αυτό σύστημα επιτρέπει οδήγηση «με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στο δρόμο» σε καθορισμένους αυτοκινητόδρομους, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις και την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας λιγότερο απαιτητικές. 

Η τεχνολογία κίνησης EcoBoost Hybrid που υποστηρίζει το Ford Puna συνδυάζει απαράμιλλη αποδοτικότητα και άμεση απόκριση, ενσωματώνοντας στον πολυβραβευμένο κινητήρα 1.0L των 125 PS μια ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια (BISG). Η τελευταία έχει την ικανότητα να ανακτά ενέργεια κατά την πέδηση του αυτοκινήτου ενώ υποστηρίζει τον κινητήρα στην επιτάχυνση. Την ίδια στιγμή, τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slippery) επιτρέπουν σε όλους τους οδηγούς να προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του οχήματος στις ανάγκες και τις προσωπικές προτιμήσεις τους - για ισορροπημένη ή οικονομική απόδοση, για υψηλή απόκριση και σπορ επιδόσεις ή για βέλτιστη λειτουργία σε ολισθηρές επιφάνειες. 

Η απόκτηση του νέου Ford Puma αποδεικνύεται μία εύκολη υπόθεση. Με τιμές που ξεκινούν από τα 21.528€, διαθέτει ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα με χαμηλό επιτόκιο από 0,9%1 και υποστηρίζεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο πως μπορεί να προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στους οδηγούς εκεί όπου έχει σημασία. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD PUMA
 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 |
ΤΙΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top