Zeekr X: Τώρα με όφελος 5000 ευρώ

Η τιμή διάθεσης του Zeekr X διαμορφώνεται πλέον στα 32.990€, ενσωματώνοντας αυξημένο όφελος ύψους 5.000€ μέσω του προγράμματος Xtreme Value 50, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική του αξία στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV, χωρίς μάλιστα να περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερο όφελος για το πελάτη.
Το Zeekr X ξεχωρίζει για τον τολμηρό, σύγχρονο σχεδιασμό του και το έντονο ευρωπαϊκό του DNA, καθώς έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί στα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της Zeekr στη Σουηδία. Εκεί, η σκανδιναβική αισθητική συνδυάζεται με τη λειτουργικότητα και την προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας ένα όχημα που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κοινού.
Στο εσωτερικό, η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται μέσα από υψηλής ποιότητας υλικά, μινιμαλιστική σχεδίαση και ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής. Η ισχυρή ηλεκτρική απόδοση, η άμεση επιτάχυνση και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού το καθιστούν ιδανικό τόσο για αστική χρήση όσο και για αποδράσεις εκτός πόλης.
Εναλλακτικά, το Zeekr X είναι διαθέσιμο με όφελος 2.500€ σε συνδιασμό με ιδιαίτερα προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα, προσφέροντας τη δυνατότητα απόκτησης είτε με 0% επιτόκιο και μηνιαία δόση από 245€, είτε με επιτόκιο 3,9% και μηνιαία δόση από 357€. Με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται ένα από τα πιο ανταγωνιστικά συνολικά πακέτα στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών οχημάτων.