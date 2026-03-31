MG3: Τώρα σε τιμή που δεν «παίζεται»

MG3: Τώρα σετιμή που δεν «παίζεται»
Το νέο MG3 αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των hatchback, συνδυάζοντας ισχυρή υβριδική απόδοση, προηγμένη τεχνολογία και συνολική αξία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού.Με σύγχρονο σχεδιασμό και έμφαση στην πρακτικότητα, το MG3 προσφέρει μεγάλους χώρους για την κατηγορία του, εξασφαλίζοντας άνεση τόσο για τους επιβάτες, όσο και για την καθημερινότητα, ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την οδηγική εμπειρία.

Υβριδική τεχνολογία Hybrid+ νέας γενιάς

Στην υβριδική του έκδοση, το MG3 είναι εξοπλισμένο με το προηγμένο σύστημα Hybrid+, το οποίο συνδυάζει έναν θερμικό κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 195 ίππων.Το σύστημα λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 350V και διαθέτει μπαταρία 1,83 kWh, σημαντικά μεγαλύτερη από τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, προσφέροντας αυξημένη αποδοτικότητα και βελτιωμένη ηλεκτρική λειτουργία.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ίππους και 250 Nm ροπής, συμβάλλοντας σε άμεση απόκριση και δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8 δευτερόλεπτα και 80-120 km/h σε 5 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, από 4,4 l/100 km (WLTP), καθιστώντας το MG3 μία από τις πιο αποδοτικές προτάσεις στην κατηγορία. Το αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων συμβάλλει σε ομαλή λειτουργία και βελτιστοποιημένη απόδοση σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Το MG3 διαθέτει από τη βασική έκδοση ένα ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων ασφάλειας, ενισχύοντας την προστασία και την οδηγική άνεση.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
⦁    Adaptive Cruise Control
⦁    Automatic Emergency Braking (AEB)
⦁    Forward Collision Warning (FCW)
⦁    Κάμερα 360°
⦁    Blind Spot Detection (BSD) & Lane Change Assist (LCA)

Παράλληλα, η εφαρμογή i-Smart επιτρέπει τη σύνδεση του οχήματος με το smartphone, προσφέροντας απομακρυσμένο έλεγχο και σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας.

Ποιότητα και αξιοπιστία

Το MG3 έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της MG για μακροχρόνια σιγουριά.

Η έκδοση βενζίνης εφοδιάζεται με έναν προηγμένο κινητήρα 1,5 λίτρων που αποδίδει 115 ίππους και 148 Nm ροπής, κινώντας πρόθυμα το όχημα, έχοντας ταυτόχρονα πολύ χαμηλή κατανάλωση της τάξης των 6 l/100km.Η τιμή εκκίνησης είναι μόλις €16.950, καθιστώντας το MG3 μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία του, ενώ όλα τα μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο Δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα για να κλείσετε ένα test drive ή την επίσημη ιστοσελίδα www.mgmotor.gr

