Geely: Η μεγάλη κίνηση στην Ευρώπη

Σε ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των διεθνών της φιλοδοξιών, ο όμιλος ανακοίνωσε τη δημιουργία της Geely Technology Europe (Geely Tech Europe). Ενσωματώνοντας τα κορυφαία κέντρα μηχανικής της στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, η Geely δημιούργησε έναν ενοποιημένο κόμβο έρευνας και ανάπτυξης που τοποθετεί την ευρωπαϊκή καινοτομία στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης οχημάτων της.



Λειτουργώντας ως στρατηγικό προγεφύρωμα, η Geely Tech Europe θα συνεργαστεί άψογα με το Ινστιτούτο Έρευνας Geely (GRI) στην Κίνα για να σχεδιάσει πλατφόρμες οχημάτων για παγκόσμιες αγορές από την πρώτη κιόλας μέρα. Ο οργανισμός θα παρέχει συντονισμένη μηχανική υποστήριξη σε όλες τις μάρκες Zeekr, Lynk & Co και Geely, με στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ των λανσαρισμάτων προϊόντων στην Κίνα και στο εξωτερικό σε λιγότερο από έξι μήνες. Για να υποστηρίξει τους επιθετικούς στόχους πωλήσεων του Ομίλου στο εξωτερικό, η Geely Tech Europe σχεδιάζει να διπλασιάσει τα διαχειριζόμενα έργα ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών της έως το 2027.

Η αποστολή της Geely Technology Europe επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

• Συν-ανάπτυξη Παγκόσμιων Αρχιτεκτονικών: Κατεύθυνση προς τη δημιουργία μηχανικών και E/E architectures επόμενης γενιάς παράλληλα με αντίστοιχες στην Κίνα.

• Ορισμός Προϊόντος & Βελτιστοποίηση Αγοράς: Μεταφράζοντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ανάγκες των πελατών, καθώς και τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά παγκόσμια προγράμματα οχημάτων.

• Ψηφιακές Εμπειρίες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτοπορία στο όχημα που καθορίζεται από λογισμικό με Agentic AI, προηγμένη έξυπνη οδήγηση (ADAS), έξυπνα πιλοτήρια και ισχυρά ευρωπαϊκά πρότυπα απορρήτου δεδομένων και κυβερνοασφάλειας.