OMODA & JAECOO: Πρώτα η ασφάλεια

Δείτε τις βαθμολογίες που απέσπασαν τα μοντέλα τους

30.03.26 , 11:13 Ζαμπέτας: To τραγούδι που απέρριψε η Βουγιουκλάκη & απογείωσε τη Μαρινέλλα
30.03.26 , 11:08 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε θα τρίψω τα χέρια μου που κόπηκε μια εκπομπή»
30.03.26 , 10:52 Μαρινέλλα: Άγνωστο βίντεο πριν το Ηρώδειο – Τραγουδά αγκαλιά με φίλους!
30.03.26 , 10:51 OMODA & JAECOO: Πρώτα η ασφάλεια
30.03.26 , 10:50 Θρίλερ στου Ζωγράφου: Νεκρές μάνα και κόρη, «τσιμεντωμένες» σε δωμάτιο
30.03.26 , 10:16 Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του
30.03.26 , 09:58 Youth Pass 2026: 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών– Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
30.03.26 , 09:37 Ελένη και Ετεοκλής για Μαρινέλλα: «Ποτέ δε θα φύγει από τη ζωή μας»
30.03.26 , 09:19 Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
30.03.26 , 09:18 Fuel Pass: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα – Πότε θα μπουν τα χρήματα;
30.03.26 , 09:18 Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Δε θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Μικρούτσικο»
30.03.26 , 09:07 Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
30.03.26 , 09:05 Skoda Auto: Η ηλεκτροκίνηση το δυνατό της όπλο
30.03.26 , 09:03 Βασιλομήτωρ Ελισάβετ: Γιατί άφησε μεγαλύτερη περιουσία στον πρίγκιπα Χάρι
30.03.26 , 08:50 Ιωάννα Τούνη: «Χρειάζομαι πολύ τη στήριξή σας»
Θρίλερ στου Ζωγράφου: Νεκρές μάνα και κόρη, «τσιμεντωμένες» σε δωμάτιο
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Η Ώρα της Γης: Γιατί σβήνουμε τα φώτα σήμερα για μία ώρα
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Μαρινέλλα: Άγνωστο βίντεο πριν το Ηρώδειο – Τραγουδά αγκαλιά με φίλους!
Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του
Ο Ανδρέας Μπονάτσος δημοπρατεί το Versace σακάκι του για καλό σκοπό!
Lingo: Πρεμιέρα με ρυθμό, γέλιο και τον Νίκο Μουτσινά σε μεγάλα κέφια!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
OMODA & JAECOO: Πρώτα η ασφάλεια
Η OMODA & JAECOO τοποθετεί την ασφάλεια στο επίκεντρο κάθε σταδίου σχεδιασμού και παραγωγής, υιοθετώντας τη φιλοσοφία “Safety First” ως θεμέλιο της ανάπτυξης όλων των μοντέλων της μάρκας. Με διακρίσεις 5 αστέρων από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης (Euro NCAP, ASEAN NCAP κ.ά.), η OMODA & JAECOO επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η ασφάλεια δεν είναι απλά ένα χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου, αλλά μία θεμελιώδης αξία, ενσωματωμένη στο DNA κάθε οχήματος που αναπτύσσει.

Όλα τα μοντέλα OMODA & JAECOO που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά φέρουν την πιστοποίηση ασφάλειας 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό EuroNCAP. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η ναυαρχίδα της OMODA, το κορυφαίο υβριδικό SUV OMODA 9 SHS-Ρ, που έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τo εξαιρετικό επίπεδο ασφάλειάς του. Με βαθμολογία 90% στην προστασία ενηλίκων και 85% στην προστασία παιδιών, η ενισχυμένη δομή τύπου κλωβού και τα 18 προηγμένα συστήματα ADAS προσφέρουν ολοκληρωμένη ασφάλεια, ξεπερνώντας ακόμα και επιδόσεις μοντέλων της premium κατηγορίας.

Διάκριση ασφάλειας πέντε αστέρων έχει λάβει και το μοντέλο OMODA 5, το οποίο ανταποκρίνεται με συνέπεια στα υψηλότερα ευρωπαϊκά, ασιατικά και διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζοντας κορυφαία ασφάλεια είτε σε ορεινούς ευρωπαϊκούς δρόμους, είτε σε ακραίες θερμοκρασίες της Μέσης Ανατολής ή σε αστικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ακόμη και σε υψόμετρο 5.200 μέτρων, όπου η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση επηρεάζει την απόδοση των περισσότερων κινητήρων, το OMODA 5 διατηρεί σταθερή ισχύ, άμεση απόκριση και εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά. 

Με την ασφάλεια ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, η OMODA επενδύει παράλληλα σε πιο αποδοτικές, φιλικές προς το περιβάλλον και ανθρωποκεντρικές λύσεις κινητικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο OMODA 5 SHS-H αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της νέας γενιάς προηγμένων πλήρως υβριδικών μοντέλων.Εξοπλισμένο με την προηγμένη τεχνολογία της OMODA & JAECOO, επιτυγχάνει θερμική απόδοση 44,5%, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Απ’ την πλευρά της JAECOO, το plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-Ρ απέσπασε 5 αστέρια από το Euro NCAP τον Απρίλιο του 2025, με βαθμολογίες άνω του 80% σε όλες τις κατηγορίες, αποδεικνύοντας στην πράξη το υψηλό επίπεδο προστασίας που προσφέρει και τις κορυφαίες τεχνολογικές του δυνατότητες. Ο «πρωταθλητής της αυτονομίας» όπως ονομάζεται το JAECOO 7 SHS-P αφού κατάφερε να διανύσει 1.504 χλμ. από το Διδυμότειχο ως το Ταίναρο με μόνο μία φόρτιση χωρίς ανεφοδιασμό, διαθέτει μεταξύ άλλων την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid (SHS) που εξασφαλίζει επιδόσεις και μέγιστη ασφάλεια.

Παράλληλα, στον τομέα της ασφάλειας, η εταιρεία ενσωματώνει σταδιακά προηγμένα συστήματα ADAS, καθώς και τη νέα γενιά Intelligent Cockpit, με έξυπνη φωνητική υποβοήθηση, επικαιροποιημένους τοπικούς χάρτες, ενημερώσεις οδικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που συμβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων. 

Στην Ελλάδα, η φιλοσοφία ασφάλειας ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την αξιοπιστία του Ομίλου Emil Frey, Γενικός Εισαγωγέας των επιβατικών OMODA & JAECOO, Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας. Παράλληλα, το πανελλαδικό εξουσιοδοτημένο δίκτυο της OMODA & JAECOO εξασφαλίζει τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, άμεσα διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Σε συνδυασμό με τις εργοστασιακές εγγυήσεις – 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης – τη δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια καθώς και τη διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών, οι οδηγοί απολαμβάνουν τη σιγουριά ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία επεκτείνονται πολύ πέρα από την αγορά του οχήματος.

Η πλήρης γκάμα των προτάσεων της OMODA & JAECOO, δηλαδή το OMODA 5 στην full Hybrid και ηλεκτρική του έκδοση, το plug in υβριδικό OMODA 9 SHS-Ρ και το plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-Ρ είναι διαθέσιμα για test drive σε 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

