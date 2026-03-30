OMODA & JAECOO: Πρώτα η ασφάλεια

Η OMODA & JAECOO τοποθετεί την ασφάλεια στο επίκεντρο κάθε σταδίου σχεδιασμού και παραγωγής, υιοθετώντας τη φιλοσοφία “Safety First” ως θεμέλιο της ανάπτυξης όλων των μοντέλων της μάρκας. Με διακρίσεις 5 αστέρων από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης (Euro NCAP, ASEAN NCAP κ.ά.), η OMODA & JAECOO επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η ασφάλεια δεν είναι απλά ένα χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου, αλλά μία θεμελιώδης αξία, ενσωματωμένη στο DNA κάθε οχήματος που αναπτύσσει.

Όλα τα μοντέλα OMODA & JAECOO που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά φέρουν την πιστοποίηση ασφάλειας 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό EuroNCAP. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η ναυαρχίδα της OMODA, το κορυφαίο υβριδικό SUV OMODA 9 SHS-Ρ, που έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τo εξαιρετικό επίπεδο ασφάλειάς του. Με βαθμολογία 90% στην προστασία ενηλίκων και 85% στην προστασία παιδιών, η ενισχυμένη δομή τύπου κλωβού και τα 18 προηγμένα συστήματα ADAS προσφέρουν ολοκληρωμένη ασφάλεια, ξεπερνώντας ακόμα και επιδόσεις μοντέλων της premium κατηγορίας.

Διάκριση ασφάλειας πέντε αστέρων έχει λάβει και το μοντέλο OMODA 5, το οποίο ανταποκρίνεται με συνέπεια στα υψηλότερα ευρωπαϊκά, ασιατικά και διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζοντας κορυφαία ασφάλεια είτε σε ορεινούς ευρωπαϊκούς δρόμους, είτε σε ακραίες θερμοκρασίες της Μέσης Ανατολής ή σε αστικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ακόμη και σε υψόμετρο 5.200 μέτρων, όπου η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση επηρεάζει την απόδοση των περισσότερων κινητήρων, το OMODA 5 διατηρεί σταθερή ισχύ, άμεση απόκριση και εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά.

Με την ασφάλεια ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, η OMODA επενδύει παράλληλα σε πιο αποδοτικές, φιλικές προς το περιβάλλον και ανθρωποκεντρικές λύσεις κινητικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο OMODA 5 SHS-H αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της νέας γενιάς προηγμένων πλήρως υβριδικών μοντέλων.Εξοπλισμένο με την προηγμένη τεχνολογία της OMODA & JAECOO, επιτυγχάνει θερμική απόδοση 44,5%, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία και υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Απ’ την πλευρά της JAECOO, το plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-Ρ απέσπασε 5 αστέρια από το Euro NCAP τον Απρίλιο του 2025, με βαθμολογίες άνω του 80% σε όλες τις κατηγορίες, αποδεικνύοντας στην πράξη το υψηλό επίπεδο προστασίας που προσφέρει και τις κορυφαίες τεχνολογικές του δυνατότητες. Ο «πρωταθλητής της αυτονομίας» όπως ονομάζεται το JAECOO 7 SHS-P αφού κατάφερε να διανύσει 1.504 χλμ. από το Διδυμότειχο ως το Ταίναρο με μόνο μία φόρτιση χωρίς ανεφοδιασμό, διαθέτει μεταξύ άλλων την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid (SHS) που εξασφαλίζει επιδόσεις και μέγιστη ασφάλεια.

Παράλληλα, στον τομέα της ασφάλειας, η εταιρεία ενσωματώνει σταδιακά προηγμένα συστήματα ADAS, καθώς και τη νέα γενιά Intelligent Cockpit, με έξυπνη φωνητική υποβοήθηση, επικαιροποιημένους τοπικούς χάρτες, ενημερώσεις οδικών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που συμβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων.

Στην Ελλάδα, η φιλοσοφία ασφάλειας ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την αξιοπιστία του Ομίλου Emil Frey, Γενικός Εισαγωγέας των επιβατικών OMODA & JAECOO, Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας. Παράλληλα, το πανελλαδικό εξουσιοδοτημένο δίκτυο της OMODA & JAECOO εξασφαλίζει τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, άμεσα διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Σε συνδυασμό με τις εργοστασιακές εγγυήσεις – 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης – τη δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια καθώς και τη διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών, οι οδηγοί απολαμβάνουν τη σιγουριά ότι η ασφάλεια και η αξιοπιστία επεκτείνονται πολύ πέρα από την αγορά του οχήματος.

Η πλήρης γκάμα των προτάσεων της OMODA & JAECOO, δηλαδή το OMODA 5 στην full Hybrid και ηλεκτρική του έκδοση, το plug in υβριδικό OMODA 9 SHS-Ρ και το plug-in hybrid JAECOO 7 SHS-Ρ είναι διαθέσιμα για test drive σε 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.