DS Automobiles: Από την Formula E στο sailGP

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
DS Automobiles: Από την Formula E στο sailGP
Η DS Automobiles με ένα πρωτοφανές ιστορικό 11 ετών στη Formula E – με συγκομιδή 4 τίτλους πρωταθλήματος, 18 νίκες, 55 βάθρα και 26 pole positions – έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές στην ιστορία του πρωταθλήματος ταχύτητας με ηλεκτρικά μονοθέσια, αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας με τη Formula E, έναν πραγματικό καταλύτη για την τεχνολογική καινοτομία. Στο τέλος της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, η γαλλική μάρκα του Ομίλου Stellantis εξελίσσει την αθλητική και τεχνολογική της στρατηγική μέσω του SailGP, αποτίνοντας παράλληλα φόρο τιμής στο πρωτάθλημα Formula E, το οποίο έχει προσφέρει σημαντική προβολή και μια μοναδική πηγή καινοτομίας. 

Εστιάζοντας στη μακροχρόνια συνεργασία της με την SailGP Team France, η DS Automobiles ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όπου το συναίσθημα συνδυάζεται με την καινοτομία, για να εξερευνήσει νέους δρόμους ανάπτυξης. Με ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία της Formula E, η DS Automobiles έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στους αγώνες με 100% ηλεκτρικά μονοθέσια. Πέρα από τις νίκες και τους τίτλους, η DS Automobiles επιθυμεί να τονίσει την εξαιρετική σχέση που έχει σφυρηλατήσει με το σπορ: μια πραγματική πλατφόρμα για τεχνολογική, αγωνιστική και συναισθηματική έκφραση, η οποία της έχει προσφέρει ένα μοναδικό πεδίο δοκιμών και σημαντική παγκόσμια προβολή.  

Η πρώτη premium μάρκα που συμμετείχε στην Formula E από τη 2η σεζόν το 2015, η DS Automobiles έχει συμμετάσχει σε 143 αγώνες και έχει κερδίσει 4 τίτλους πρωταθλήματος, 18 νίκες, 55 βάθρα και 26 pole positions σε πίστες σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μέσα από τρεις συνεχόμενες γενιές ολοένα και πιο επιτυχημένων μονοθέσιων που ανέπτυξε η DS PERFORMANCE, η DS Automobiles έχει χτίσει μια ξεχωριστή αγωνιστική πορεία απέναντι σε μερικούς από τους κορυφαίους κατασκευαστές στον κόσμο.

Αυτή η επιτυχία υποστηρίχθηκε από σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των ηλεκτροκινητήρων, της διαχείρισης ενέργειας και της συνολικής απόδοσης των συστημάτων εντός αυτοκινήτου. Αυτά τα χρόνια αγωνιστικής δραστηριότητας υπήρξαν ένας υπέροχος επιταχυντής καινοτομίας για τη Μάρκα. Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο πρωτάθλημα έχει συμβάλει στην έρευνα και ανάπτυξη μοντέλων παραγωγής, όπως φαίνεται ιδιαίτερα από την άφιξη των πρόσφατων DS N°4, DS N°7 και DS N°8 με έως και 750 χλμ. 100% ηλεκτρικής αυτονομίας σε μικτό κύκλο οδήγησης. 

Στο τέλος της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, η DS Automobiles αλλάζει την αθλητική της δέσμευση, για να εξερευνήσει νέους τομείς τεχνολογικής καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μάρκα επικεντρώνεται στη συνεργασία της με την SailGP Team France, η οποία ανακοινώθηκε στις αρχές του 2026, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην εξέλιξή της.Εκτός του ότι βρίσκεται πιο κοντά στους πελάτες της Μάρκας, η αγωνιστική ιστιοπλοΐα αποτελεί ένα ιδιαίτερα πλούσιο εργαστήριο για πειραματισμό με νέες προσεγγίσεις. Η εργασία που έχει διεξαχθεί σχετικά με την αεροδυναμική απόδοση, τη μείωση της οπισθέλκουσας, την μείωση του βάρους μέσω προηγμένων εργασιών σε σύνθετα υλικά και στον τομέα του λογισμικού, προσφέρει ιδιαίτερα ενδιαφέροντες τομείς έρευνας στην ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Ως επέκταση της υψηλής τεχνολογίας που χαρακτηρίζει τη μάρκα, αυτή η στρατηγική μακροπρόθεσμη συνεργασία με την SailGP Team France στοχεύει να διευρύνει περαιτέρω τα όρια της καινοτομίας, εξερευνώντας παράλληλα μια νέα συναισθηματική πτυχή. Η DS Automobiles θα παραμείνει πλήρως αφοσιωμένη στη Formula E μέχρι το τέλος της 12ης σεζόν.  

 

