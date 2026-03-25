25.03.26 , 11:05 Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
25.03.26 , 11:02 25η Μαρτίου:Ξεκίνησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Δείτε Live
25.03.26 , 10:04 Ιράν: Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις – Διαψεύδει ότι συνομιλεί με ΗΠΑ
25.03.26 , 09:17 25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας
25.03.26 , 09:15 Skoda: Νέα αναβάθμιση για Elroq και Enyaq
25.03.26 , 09:03 25η Μαρτίου: Η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης και ο Ευαγγελισμός
25.03.26 , 09:02 Καιρός 25η Μαρτίου: Με βροχή η στρατιωτική παρέλαση
25.03.26 , 08:31 25η Μαρτίου: Με περηφάνια υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη
25.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Μαρτίου
25.03.26 , 00:21 MasterChef: Οι μπριγάδες μαγειρεύουν για παιδιά - Δείτε το trailer
25.03.26 , 00:20 MasterChef: Μπλε μπριγάδα: Ομόφωνη η απόφαση για τον τέταρτο υποψήφιο
25.03.26 , 00:10 MasterChef: Χαμός στην μπλε μπριγάδα - Ο Γιώργος παραιτήθηκε από αρχηγός!
25.03.26 , 00:00 MasterChef: Τάσος ή Γιώργος; Ποιος κέρδισε το Τεστ Δημιουργικότητας;
24.03.26 , 23:25 MasterChef: Θα καταφέρει ο Νίκος να δώσει τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα
24.03.26 , 23:15 Dubai BC - Παναθηναϊκός 104-107: Τεράστια νίκη με φόντο την 6άδα!
Fuel pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Τι ισχύει για το market pass
Αλεξάνδρα Νίκα: Τα matchy matchy sneakers με τον γιο της, Βασίλη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τις κόρες της
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Άγγελος Διονυσίου: Mε τη σύζυγο και την κόρη του στα μπουζούκια
Τσιμτσιλή: Ετοίμασε στην κουζίνα της την αγαπημένη συνταγή των παιδιών της
Αθηνά Οικονομάκου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από την παιδική της ηλικία
Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
Αγγελική Ηλιάδη: Βίντεο με τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη, στο σπίτι τους
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 26.03.26, 15:15
Skoda: Νέα αναβάθμιση για Elroq και Enyaq
Η Skoda επιταχύνει τη δυναμική της στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας ουσιαστικές αναβαθμίσεις για τα Elroq και Enyaq, δύο από τα πιο επιτυχημένα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ευρώπη. Το Elroq κατέκτησε τη 2η θέση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη το 2025, με περισσότερες από 95.300 παραδόσεις, ενώ το Enyaq βρέθηκε στην 7η θέση με πάνω από 79.600 μονάδες. Οι νέες αναβαθμίσεις έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω αυτή τη δυναμική, με σταδιακή εφαρμογή από τα μέσα του 2026. 

Αναβαθμισμένο infotainment και ενισχυμένη συνδεσιμότητα 

Τα Elroq και Enyaq αποκτούν νέο infotainment βασισμένο σε Android, με πλήρως ανασχεδιασμένο περιβάλλον χρήσης. Η αρχική οθόνη γίνεται πιο καθαρή και λειτουργική, με διάταξη grid, δυνατότητα favourites και βελτιωμένη αναζήτηση, προσφέροντας πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες, με έμφαση στην απλότητα χρήσης και την άμεση εξυπηρέτηση του οδηγού στην καθημερινότητα. Παράλληλα, το νέο in-car app store εμπλουτίζει την εμπειρία με εφαρμογές όπως Spotify και YouTube, αλλά και επιλογές ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και καθημερινής χρήσης, αναβαθμίζοντας συνολικά την ψηφιακή εμπειρία. 

Digital key για πρώτη φορά σε μοντέλα Skoda 

Για πρώτη φορά, η Skoda εισάγει digital key, επιτρέποντας στον οδηγό να ξεκλειδώνει, να κλειδώνει και να εκκινεί το όχημα μέσω smartphone. Μέσω της εφαρμογής MySkoda, η πρόσβαση μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα και σε άλλα άτομα, όπως μέλη της οικογένειας, ενισχύοντας την ευελιξία και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. 

Νέα δεδομένα για Powerpass και Plug & Charge 

Η υπηρεσία φόρτισης Powerpass ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα πλοήγησης, προσφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τιμές, αξιολογήσεις και διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν παρόχους, να δημιουργούν λίστες προτιμήσεων και να διαχειρίζονται τη φόρτιση απευθείας από την οθόνη του οχήματος.Σήμερα, μέσω του Powerpass είναι διαθέσιμα περίπου 1.000.000 σημεία φόρτισης σε 28 ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, το Plug & Charge επεκτείνεται και σε συμβατά οικιακά wallboxes, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία φόρτισης. 

Αναλυτικά δεδομένα οδήγησης στην εφαρμογή MySkoda 

Η εφαρμογή MySkoda προσφέρει πιο αναλυτική εικόνα της χρήσης του οχήματος, με δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας και πλήρες ιστορικό φόρτισης. Παράλληλα, η ψηφιακή βοηθός Laura υποστηρίζει τον σχεδιασμό διαδρομών, συνδυάζοντας σημεία ενδιαφέροντος με τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης. Η εμπειρία γίνεται πιο απλή και ολοκληρωμένη, με δυνατότητα συγχρονισμού προορισμών μεταξύ οχήματος και εφαρμογής. 

V2L και one-pedal driving 

Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει στο όχημα να λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, καλύπτοντας ανάγκες όπως camping ή χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού. Παράλληλα, το one-pedal driving αναβαθμίζεται, επιτρέποντας στο όχημα να επιβραδύνει έως πλήρη ακινητοποίηση χωρίς χρήση φρένου. Τα επίπεδα ανάκτησης ρυθμίζονται εύκολα μέσω infotainment ή paddles στο τιμόνι, καθιστώντας την οδήγηση πιο ξεκούραστη στην πόλη και πιο πρακτική σε κάθε διαδρομή. 

Νέα Simply Clever στοιχεία με πρακτικό και τεχνολογικό αποτύπωμα 

Τα Elroq και Enyaq αποκτούν frunk 21 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, προσφέροντας επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Το αναβαθμισμένο Phone Box υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση έως 25W, ενώ οι θύρες USB-C παρέχουν ισχύ έως 45W εμπρός και πίσω. Η νέα εφαρμογή Tips στο infotainment βοηθά τον οδηγό να αξιοποιεί πλήρως τις λειτουργίες του οχήματος, ενισχύοντας την καθημερινή ευκολία χρήσης. 

Travel Assist 3.0 για ακόμη πιο προηγμένη υποστήριξη στην καθημερινή οδήγηση 

Το Travel Assist 3.0 αναβαθμίζεται συνολικά, με πιο ακριβή λειτουργία διατήρησης λωρίδας και ομαλότερο έλεγχο ταχύτητας. Το Assisted Lane Change γίνεται πιο αποτελεσματικό, ενώ το Emergency Assist μπορεί πλέον να κατευθύνει το όχημα σε λωρίδα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οδηγού. Οι νέοι αισθητήρες και τα αναβαθμισμένα radar ενισχύουν τη συνολική ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία. Η προσθήκη νέας εσωτερικής κάμερας επιτρέπει πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού, ενώ τα νέα radar ενισχύουν την ασφάλεια σε διασταυρώσεις με περιορισμένη ορατότητα. Παράλληλα, το σύστημα φωτισμού προσαρμόζεται καλύτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενεργοποιώντας τα πίσω φώτα όταν απαιτείται. 

Μπαταρίες LFP για τις εισαγωγικές εκδόσεις 

Οι εκδόσεις Elroq 60 και Enyaq 60 θα εξοπλίζονται με μπαταρίες LFP, προσφέροντας αυξημένη διάρκεια ζωής, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία στη φόρτιση. Η τεχνολογία αυτή ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα των μοντέλων και ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης. 

Η πορεία των Elroq και Enyaq 

Το Elroq επιβεβαιώνει τη δυναμική του από το πρώτο πλήρες έτος παρουσίας του, με περισσότερες από 112.000 μονάδες παραγωγής και πάνω από 150.000 παραγγελίες, καταγράφοντας ισχυρή και σταθερά ανοδική παρουσία σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Τον Ιανουάριο του 2026 αναδείχθηκε το πιο εμπορικό ηλεκτρικό μοντέλο στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τις 8.000 πωλήσεις, ενώ διατήρησε ισχυρό momentum στη Γερμανία, όπου ήταν το κορυφαίο EV τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Φεβρουάριο του 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις πιο δυναμικές προτάσεις της κατηγορίας. 

Το Enyaq αποτελεί βασικό πυλώνα της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda, με περισσότερες από 300.000 παραδόσεις από την έναρξη παραγωγής του και σταθερά υψηλή ζήτηση στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, ενισχύοντας διαχρονικά την παρουσία της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση. 

 

