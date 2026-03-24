VW: Με 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους

Η Volkswagen κατέγραψε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, παραδίδοντας το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα σε πελάτη. Το επετειακό ID.3, κατασκευασμένο στο Zwickau, παραδόθηκε στη Δρέσδη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μάρκας.Η παράδοση του επετειακού οχήματος ID.3 στη Gläserne Manufaktur στη Δρέσδη υπογραμμίζει τη φιλοσοφία της Volkswagen: η εμπειρία του πελάτη βρίσκεται στο επίκεντρο, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη μάρκα σε κάθε σημείο επαφής. Πρόκειται για ένα ID.3, κατασκευασμένο στο Zwickau και παραδοθέν στη Δρέσδη, σε μια στιγμή που επιβεβαιώνει τη δυναμική της μάρκας και την εμπιστοσύνη που της δείχνει το κοινό.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας ακόμη στρατηγικά σημαντικής διάκρισης: η Volkswagen κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη για το 2025, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.



Σήμερα, η μάρκα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία και ξεκάθαρη πρωτιά στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου η αποδοχή της ηλεκτρικής της γκάμας αποτυπώνεται σε υψηλούς όγκους πωλήσεων και διευρυνόμενη πελατειακή βάση. Κομβικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία διαδραματίζουν τρία μοντέλα-πυλώνες: το ID.3, που άνοιξε τον δρόμο για την ηλεκτροκίνηση στη μαζική αγορά,το ID.4, που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης διεθνώς και το ID.7, που εκφράζει την τεχνολογική ωριμότητα της μάρκας με έμφαση στην αυτονομία και την αποδοτικότητα.



Το ID. Polo, που θα λανσαριστεί εντός του 2026 με εμπορική διάθεση από το δεύτερο εξάμηνο, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων πόλης. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το ID. Cross εντός του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στα αστικά SUV της ηλεκτρικής εποχής, ενώ η γκάμα θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο με το ID. Every1 που αναμένεται το 2027. Με στοχευμένες κινήσεις στα αστικά BEV, η Volkswagen καθιστά την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο πρακτική και πιο καθημερινή, διευρύνοντας ουσιαστικά τη βάση των πελατών της.