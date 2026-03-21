Pirelli: Το ελαστικό Cinturato και οι εντυπωσιακές κριτικές

Μετά από μια χρονιά-ρεκόρ με πολλαπλές νίκες και βάθρα σε όλες τις οικογένειες προϊόντων της και για την τεχνολογία Cyber Tyre, η Pirelli ξεκίνησε το 2026 με εξαιρετικά αποτελέσματα για τη νέα γενιά του θερινού Cinturato. Λανσαρισμένο το 2025, το ελαστικό για premium sedans και CUVs έχει αποδειχθεί σημείο αναφοράς για ασφάλεια, επιδόσεις σε στεγνό και βρεγμένο, μακροζωία και ισορροπημένη δυναμική συμπεριφορά. Το νέο Pirelli Cinturato, το οποίο είχε ήδη συγκεντρώσει 2 νίκες πέρυσι, εξασφάλισε ακόμη 2 συνολικές νίκες και 3 βάθρα στους πρώτους δύο μήνες του 2026 σε 6 συγκριτικές δοκιμές που διοργανώθηκαν από εξειδικευμένα περιοδικά και ανεξάρτητους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Το Cinturato κατέκτησε δύο πρώτες θέσεις στις δοκιμές των Tyre Reviews και Automobilclub von Deutschland (AvD), καθώς και κορυφαίες θέσεις στις συγκριτικές δοκιμές του μεγαλύτερου αυτοκινητιστικού ομίλου της Ευρώπης ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), του γερμανικού περιοδικού Auto Zeitung και του σουηδικού Vi Bilägare, ενώ αξιολογήθηκε ως “υποδειγματικό” από το Auto Bild.

Το Tyre Reviews χαρακτηρίζει το Cinturato σημείο αναφοράς στον έλεγχο

Στη συγκριτική δοκιμή “The BEST Summer Tyres for 2026” του Tyre Reviews, το Cinturato κατέκτησε την πρώτη θέση από κοινού, ξεχωρίζοντας για την καλύτερη επίδοση στο φρενάρισμα σε στεγνό μεταξύ όλων των ελαστικών της δοκιμής. Η αξιολόγηση το περιέγραψε ως “το καλύτερο θερινό ελαστικό του 2026”, τονίζοντας την άριστη δυναμική ισορροπία και την ακριβή απόκριση στο τιμόνι, που προσφέρουν στον οδηγό ισχυρή αίσθηση ελέγχου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εξαιρετική επίδοση στο βρεγμένο, όπου το Cinturato διατηρήθηκε σταθερά στις κορυφαίες θέσεις.

Για το AvD: “εξαιρετική” ασφάλεια σε διαφορετικές συνθήκες

Το Cinturato επικράτησε στη θερινή δοκιμή του Automobilclub von Deutschland στη διάσταση 215/55 R17, με την απόδοσή του να χαρακτηρίζεται “εξαιρετική”, ιδιαίτερα στις κατηγορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Κατέγραψε τις καλύτερες επιδόσεις σε φρενάρισμα σε στεγνό και πλευρική αντίσταση σε υδρολίσθηση, δείχνοντας ανώτερη σταθερότητα ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και ιδανική ισορροπία στις διάφορες δοκιμαστικές διαδικασίες.

Διεθνή βάθρα: ADAC, Auto Zeitung και Vi Bilägare

Η τεχνολογική αξία του Cinturato επιβεβαιώθηκε και από τις δοκιμές του ADAC στη διάσταση 225/50 R17, όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση με αξιολόγηση “Highly Recommended”. Σε αυτή τη δοκιμή, εκτός από την ασφαλή συμπεριφορά σε στεγνό και βρεγμένο και την ιδιαίτερα ισορροπημένη οδική συμπεριφορά, αναγνωρίστηκε και η αποδοτικότητά του χάρη στη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη φθορά και τη μειωμένη περιβαλλοντική επίδραση.

Το Auto Zeitung απένειμε επίσης στο Cinturato θέση στο βάθρο στη διάσταση 235/45 R18, χαρακτηρίζοντάς το ως “ελαστικό χωρίς αδυναμίες”, εξαιρετικά ασφαλές στον χειρισμό και ικανό να προσφέρει πειστική χιλιομετρική απόδοση. Παράλληλα, το σουηδικό Vi Bilägare το κατέταξε δεύτερο στη διάσταση 205/55 R16, επαινώντας τον ευέλικτο χαρακτήρα του, την ακρίβεια στις στροφές και τις μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος.

“Υποδειγματικό” σύμφωνα με το Auto Bild

Κλείνοντας αυτήν την εξαιρετική αρχή της χρονιάς, ήρθε το αποτέλεσμα στη μεγάλη δοκιμή του Auto Bild στη διάσταση 245/45 R19. Μετά τη φάση προκριματικών, όπου το Cinturato κατατάχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα ελαστικά ως προς την απόσταση φρεναρίσματος σε σύνολο 50 υποψηφίων, επιβεβαίωσε τις δυνατότητές του και στις τελικές αξιολογήσεις. Οι δοκιμαστές τόνισαν την ισορροπημένη οδική συμπεριφορά και την ακριβή απόκριση στο τιμόνι, ειδικά στο βρεγμένο, με πολύ υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και απόδοσης στο φρενάρισμα.

Η θερινή γκάμα της Pirelli

Εκτός από το νέο Cinturato, η θερινή γκάμα προϊόντων της Pirelli ανανεώθηκε το περασμένο έτος με την εισαγωγή της πέμπτης γενιάς του P Zero — του ελαστικού-ορισμού για τα sportscars — και της τρίτης γενιάς του Scorpion, της τελευταίας εξέλιξης του ελαστικού για SUVs, σχεδιασμένου για ασφάλεια, άνεση και μακρά διάρκεια απόδοσης.