Ford Explorer και Capri: Σε ποια σημεία τα αναβάθμισαν 

Η Ford ανακοίνωσε σημαντικές βελτιώσεις τόσο για το Explorer, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της εταιρείας όσο και για το Capri, το σπορ crossover της, εισάγοντας μια νέα επιλογή μπαταρίας, σε συνδυασμό με έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, για τις εκδόσεις Standard Range.



Το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης προσφέρει βελτιωμένη έως και 70 km αυτονομία για τα μοντέλα Capri Standard Range και Explorer Standard Range. Με αυξημένη αυτονομία έως και 17%, το Explorer Standard Range προσφέρει πλέον εμβέλεια έως και 444 km.¹ με μια πλήρη φόρτιση και το Capri Standard Range έως και 464 km.



Πέρα από την μεγαλύτερη αυτονομία, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν και τις επιδόσεις, με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα να αυξάνεται στους 190 PS και τη ροπή στα 350 Nm.³ Τόσο το Capri όσο και το Explorer στις εκδόσεις Standard Range είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,0 δευτερόλεπτα, προσφέροντας ακόμα πιο άμεση απόκριση και μια πιο δυναμική οδηγική εμπειρία.

Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η υιοθέτηση μπαταριών με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μειώνει την εξάρτηση από πρώτες ύλες υψηλής ζήτησης, αλλά επιτρέπει επίσης στους πελάτες να φορτίζουν τακτικά την μπαταρία στο 100% της χωρητικότητάς της χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία, μειώνοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση και καθιστώντας τα μακρινά ταξίδια πιο άνετα.

