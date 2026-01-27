EMA ΑΕ: Βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η δωρεά ελαστικών για τα οχήματα του οργανισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η Σταυρούλα βρήκε πολλά γράμματα, αλλά όχι τον γρίφο
27.01.26 , 19:45 Skoda, SEAT, CUPRA και VW: Με ενιαίο μοντέλο διοίκησης
27.01.26 , 19:26 Εμπορική συμφωνία - «μαμούθ» της ΕΕ με την Ινδία!
27.01.26 , 19:20 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα με 7 νεκρούς
27.01.26 , 18:57 ΠΑΟΚ: Θρηνεί ξανά δυστύχημα με φιλάθλους του 17 χρόνια μετά τα Τέμπη
27.01.26 , 18:51 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
27.01.26 , 18:04 Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία
27.01.26 , 17:43 Σικελία: Ρήγμα μήκους 4 χλμ από κατολίσθηση- Σπίτια «γλιστρούν» στον γκρεμό
27.01.26 , 17:41 Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ
27.01.26 , 17:05 Australian Open: Σαμπαλένκα και Ζβέρεφ στα ημιτελικά
27.01.26 , 17:00 Ρουμανία: Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ το δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ
27.01.26 , 16:45 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης για τον θάνατο του πατέρα του: «Δύσκολη η διαχείριση»
27.01.26 , 16:25 «Θάνατος a la Gourmet» του Μάνου Σφυράκη για 2η χρονιά στο Θέατρο Δρόμος
27.01.26 , 16:24 Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
27.01.26 , 16:10 EMA ΑΕ: Βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
EMA ΑΕ: Βραβεύτηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, η EMA ΑΕ βραβεύθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2026 από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος», στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στους υποστηρικτές και συνοδοιπόρους του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 30 ετών συνεχούς δράσης και κοινωνικής προσφοράς του.

Από το 2012 έως σήμερα, η ΕΜΑ ΑΕ στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας δωρεάν τις ανάγκες των 150 οχημάτων του Οργανισμού με ελαστικά του Group Continental, συμβάλλοντας στην ασφαλή μετακίνηση παιδιών και εργαζομένων. Παράλληλα, από το 2019, υλοποιεί δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας για παιδιά και εφήβους του Οργανισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το 2020 προσέφερε tablets στα παιδιά του Οργανισμού, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί για την ΕΜΑ ΑΕ μια ουσιαστική αναγνώριση της διαχρονικής της συνεισφοράς, αλλά κυρίως μια υπενθύμιση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

0 κ. Γιώργος Μπουλούκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΑ ΑΕ, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή βράβευση αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και βαθιά ευθύνη. Στην ΕΜΑ ΑΕ πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια, η φροντίδα και η πρόληψη ξεκινούν πάντα από τα παιδιά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης και συνεισφοράς. Το έργο του “Χαμόγελου του Παιδιού”μας εμπνέει διαχρονικά και για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα του, με πράξεις και όχι με λόγια. Εκ μέρους της ομάδας της ΕΜΑ ευχαριστούμε τον Οργανισμό από καρδιάς για την εμπιστοσύνη να συμμετέχουμε στο έργο του αλλά και για αυτή την βράβευση.»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EMA ΑΕ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 |
BΡΑΒΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top