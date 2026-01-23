Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα

Ανανεώση με ουσία

23.01.26 , 20:48 Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα
Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης στην ελληνική αγορά των νέων SEAT Ibiza και SEAT Arona, των δύο πιο δημοφιλών μοντέλων της μάρκας, με σημαντικές αναβαθμίσεις στη σχεδίαση, την ποιότητα και τον εξοπλισμό.Με φρέσκια εξωτερική εμφάνιση αλλά και αναβαθμισμένο εσωτερικό, τα νέα μοντέλα της SEAT ενισχύουν τη θέση τους στις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατηγορίες τους.

Νέο SEAT Ibiza value for money

Το SEAT Ibiza, που φέτος συμπληρώνει 42 χρόνια παρουσίας και αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της μάρκας, επιστρέφει ανανεωμένο και πιο ολοκληρωμένο από ποτέ.Η εξέλιξή του βασίζεται σε δύο κύριους άξονες:

· Ανασχεδιασμένο εξωτερικό, με ακόμα πιο δυναμική και σύγχρονη αισθητική.

· Αναβαθμισμένο εσωτερικό, με βελτιωμένη ποιότητα υλικών και εργονομία.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει αποδοτικά σύνολα MPI και TSI, που συνδυάζουν χαμηλή κατανάλωση με ισορροπημένα οδηγικά χαρακτηριστικά.

Το νέο SEAT Ibiza διατίθεται σε δύο εκδόσεις Business και FR, προσφέροντας υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και τεχνολογίας σε εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή. Ο πελάτης μπορεί να το αποκτήσει με €16.690, μετά το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα, καθιστώντας το ως ένα από τα πιο ανταγωνιστικά μοντέλα στην κατηγορία του.

Τα νέα SEAT Ibiza και Arona στην Ελλάδα

Νέο SEAT Arona – Πιο δυναμικό και ολοκληρωμένο αστικό SUV

Το SEAT Arona εξελίσσεται σε ένα ακόμα πιο στιβαρό και δυναμικό αστικό SUV, διατηρώντας τον ιδανικό συνδυασμό συμπαγών διαστάσεων και χαρακτηριστικών SUV.Η ανανέωσή του στηρίζεται στη νέα εξωτερική σχεδίαση και στο αναβαθμισμένο εσωτερικό, με έμφαση στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες TSI με ισχύ από 95 PS έως 150 PS, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο ή DSG διπλού συμπλέκτη, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και υψηλό επίπεδο ελέγχου.Το νέο SEAT Arona διατίθεται σε εκδόσεις Style και FR, με τιμή από €18.990, μετά το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα, αποτελώντας άκρως ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των compact SUV.

Με τα νέα SEAT Ibiza & Arona, η SEAT ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μοντέλα που συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, αποδοτική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και εξαιρετική σχέση τιμής–αξίας.

