Opel Grandland Electric AWD: Η τιμή του στην Ελλάδα

Δείτε τα μεγάλα προσόντα του ακόμη και σε χιονισμένες διαδρομές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 11:18 Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής
21.01.26 , 11:13 Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία ανά 6ωρο – Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
21.01.26 , 11:00 Δέσποινα Βανδή: «Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο»
21.01.26 , 10:47 Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Είμαι επιλεκτικός με τις δουλειές μου»
21.01.26 , 10:40 Δες ποιο είναι το beauty trick που κάνει τη διαφορά στο μακιγιαζ σας
21.01.26 , 10:33 Μαρίζα Φλωράτου: Ποια είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
21.01.26 , 10:27 Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Αττική - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
21.01.26 , 10:01 Αποχωρούν σταδιακά οι αγρότες από τα μπλόκα - Τι αποφασίστηκε
21.01.26 , 09:59 Λαχταριστό σπανακόριζο με σπασμένη φέτα
21.01.26 , 09:53 Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΝΤ1 - Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
21.01.26 , 09:52 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η ηλικία, η αδυναμία στον γιο του και το Michelin
21.01.26 , 09:48 H αναφορά του Σλούκα για Σαμοντούροφ και Τολιόπουλο
21.01.26 , 09:35 Γιαννόπουλος: «Έβαζα στοιχήματα με τη Λασκαράκη ότι θα σκίσει "Το σόι"»
21.01.26 , 09:26 Νέα σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Ένα νεκρός και 20 τραυματίες
21.01.26 , 09:10 Βρεττός Βρεττάκος: Η συνεργασία με τη Beyoncé και η βαριά κάπα της Βίσση
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Ραγδαίες εξελίξεις στον ΑΝΤ1 - Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Νέα σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – Ένα νεκρός και 20 τραυματίες
Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Αττική - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 21.01.26, 13:20
Opel Grandland Electric AWD: Η τιμή του στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Grandland Electric AWD είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση και συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με πλαίσιο που διαθέτει τεχνολογία απόσβεσης επιλεκτικής συχνότητας. Ο καινοτόμος αυτός συνδυασμός εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, άνεση και σιγουριά, ακόμη και στις πιο δύσκολες χειμερινές διαδρομές.

Opel Grandland Electric AWD: Η τιμή του στην Ελλάδα

Με δύναμη 239 kW (325 hp), 509 Nm ροπής, δύο ηλεκτροκινητήρες και τέσσερα προγράμματα οδήγησης

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το Grandland Electric AWD αποδίδει συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 hp), χάρη στον εμπρός ηλεκτροκινητήρα των 157 kW (213 hp) και τον επιπλέον πίσω κινητήρα των 83 kW (112 hp). Η διάταξη αυτή προσφέρει εξαιρετική ισορροπία και αυξημένο έλεγχο, ιδιαίτερα σε διαδρομές με κλειστές στροφές. Η μέγιστη ροπή των 509 Nm (343 Nm εμπρός και 166 Nm πίσω) είναι διαθέσιμη από μηδενικές στροφές, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και άφθονη ισχύ σε προσπεράσεις ή απαιτητικές ανηφορικές διαδρομές.

Καθοριστικό ρόλο στη δυναμική συμπεριφορά του μοντέλου παίζει το εξελιγμένο πλαίσιο. Η μοναδική τεχνολογία απόσβεσης επιλεκτικής συχνότητας χρησιμοποιεί δεύτερο υδραυλικό κύκλωμα στο αμορτισέρ, επιτρέποντας μηχανική προσαρμογή της απόσβεσης ανάλογα με τη συχνότητα των κινήσεων. Έτσι, το Grandland Electric AWD προσφέρει υψηλή άνεση σε ανώμαλους δρόμους, αλλά και sport, άμεση αίσθηση όταν οι συνθήκες το απαιτούν.Πιστό στο DNA της Opel και Autobahn-proof, το Grandland Electric AWD παραμένει σταθερό στο φρενάρισμα, στις στροφές και σε υψηλές ταχύτητες, χάρη και στις ειδικές ρυθμίσεις σε ελατήρια, αντιστρεπτικές δοκούς, τιμόνι και σύστημα ESC.

Opel Grandland Electric AWD: Η τιμή του στην Ελλάδα

Απόλυτος έλεγχος σε κάθε επιφάνεια

Για οδήγηση σε χιόνι, πάγο ή ολισθηρό οδόστρωμα, το πρόγραμμα 4WD αποτελεί την ιδανική επιλογή. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς, κατανέμοντας ισόποσα την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς. Παράλληλα, τα συστήματα ESP και ελέγχου πρόσφυσης διαθέτουν ειδικές ρυθμίσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Opel Grandland Electric AWD: Η τιμή του στην Ελλάδα

Σε στεγνό δρόμο ή ήπιες συνθήκες, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία επιπλέον προγράμματα:

Normal: Προτεραιότητα στον εμπρός άξονα για μέγιστη αποδοτικότητα. Ισχύς έως 230 kW (313 hp) και 450 Nm ροπής, με αυτόματη ενεργοποίηση του πίσω κινητήρα όταν απαιτείται.
Sport: Συνεχής λειτουργία και των δύο κινητήρων με κατανομή 60:40, για δυναμική οδήγηση. Πλήρης ισχύς και ροπή, με πιο άμεση απόκριση σε τιμόνι και γκάζι.
Eco: Έμφαση στη μέγιστη αυτονομία, με περιορισμό ισχύος στα 157 kW (213 hp). Σε έντονη επιτάχυνση, ενεργοποιείται αυτόματα και ο πίσω κινητήρας.
Opel Grandland Electric AWD: Η τιμή του στην Ελλάδα

Υψηλές επιδόσεις, κορυφαία αεροδυναμική, μηδενικές εκπομπές ρύπων

Το Grandland Electric AWD επιταχύνει από 0–100 km/h σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,278 αποτελεί το πιο αεροδυναμικά αποδοτικό Grandland μέχρι σήμερα.Η μπαταρία ιόντων λιθίου NMC με ωφέλιμη χωρητικότητα 73 kWh προσφέρει αυτονομία έως 502 km (WLTP¹). Η επαναφόρτιση από 20% σε 80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC.Σημαντικό πλεονέκτημα για τους χειμερινούς μήνες αποτελεί και το προσαρμοζόμενο, αντιθαμβωτικό σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο φωτίζει με ακρίβεια τον δρόμο χωρίς να ενοχλεί τους άλλους οδηγούς.

Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία από 52.900 € (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο opel.gr και στο επίσημο δίκτυο Opel.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL GRANDLAND ELECTRIC AWD
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top