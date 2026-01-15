Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ενισχύει το δίκτυο MAXUS

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με ηγετική παρουσία στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι για πάνω από 104 χρόνια και με μία διαχρονικά επιτυχημένη πορεία στον κλάδο του mobility, συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου διάθεσης των οχημάτων MAXUS στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνει τη συνεργασία με την εταιρεία Βροχίδης-Χατζής, η οποία αναλαμβάνει τη διάθεση των οχημάτων MAXUS στη Θεσσαλονίκη, εντασσόμενη στο επίσημο δίκτυο της μάρκας. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι ο επίσημος εθνικός διανομέας της MAXUS στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του συνεργασίας με την Automotive Solutions του Ομίλου Motor Oil.

Η Βροχίδης-Χατζής, με πολυετή εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου και ισχυρή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη, με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, την τεχνογνωσία και τη συνέπεια απέναντι στους πελάτες της.

Η συνεργασία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη με τη Βροχίδη-Χατζής αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του δικτύου της Maxus στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αγορά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.Στις εγκαταστάσεις της Βροχίδης-Χατζής στη Θεσσαλονίκη, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη γκάμα οχημάτων MAXUS και τις διαθέσιμες λύσεις κινητικότητας.