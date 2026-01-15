OMODA - JAECOO: Το OMODA 9 SHS-P στη Βουδαπέστη

Στο τιμόνι ο Χρήστος Φερεντίνος

OMODA - JAECOO: Το OMODA 9 SHS-P στη Βουδαπέστη
Με ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο concept, η ελληνική ομάδα της OMODA & JAECOO αξιοποίησε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Christmas Gala στη Βουδαπέστη, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό roadtrip που συνδύασε το εορταστικό πνεύμα μαζί με την παρουσίαση των δυνατοτήτων του OMODA 9 SHS-P.

Η πρωτότυπη ιδέα του roadtrip δημιουργήθηκε με αφορμή ένα χαριτωμένο σενάριο: τη μεταφορά ενός κουτιού μελομακάρονα που είχε παραλείψει να πάρει μαζί της η ελληνική αποστολή λίγο πριν αναχωρήσει για το Gala. To ρόλο του «διεκπεραιωτή» ανέλαβε τότε ο γνωστός παρουσιαστής Χρήστος Φερεντίνος, ο οποίος ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Βουδαπέστη, προκειμένου να παραδώσει εγκαίρως το πιο γνωστό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό στο Gala.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, διέσχισε τρεις χώρες και κάλυψε συνολικά 1.100 χιλιόμετρα, οδηγώντας το OMODA 9 SHS-P σε χειμωνιάτικες συνθήκες και διαφορετικά οδικά περιβάλλοντα. Η εμπειρία του αποτυπώθηκε σε μια σειρά από videos, αναδεικνύοντας την άνεση στην έξυπνη καμπίνα του, την αυτονομία και την υποδειγματική οδηγική συμπεριφορά του OMODA 9 SHS-P σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό roadtrip.

Το ελληνικό αυτό ταξίδι εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό Christmas Endurance Test της OMODA & JAECOO, που κορυφώθηκε με το εορταστικό Brand Gala στη Βουδαπέστη, συγκεντρώνοντας συνεργάτες, εκπροσώπους αγορών και media από εννέα ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα). Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από τη σύγχρονη κινητικότητα και τις νέες ενεργειακές λύσεις της μάρκας.

Τόσο το OMODA 9 SHS-P όσο και το OMODA 5 SHS-H είναι διαθέσιμα για test drive στο πανελλαδικό δίκτυο της OMODA & JAECOO, το οποίο περιλαμβάνει 9 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης. Ηλεκτρονική φόρμα test driveΌλα τα οχήματα της OMODA & JAECOO διατίθενται με 7 χρόνια εγγύηση και 8 χρόνια για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης.

