Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025

Σταθεροποίηση και ενίσχυση το 2026

Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi παρέδωσε περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια οχήματα σε πελάτες παγκοσμίως το 2025, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς, ωστόσο, οι παραδόσεις παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση, με θετική εξέλιξη σε ετήσια βάση από τον Σεπτέμβριο και μετά, αποτυπώνοντας μια σαφή τάση σταθεροποίησης. Η θετική αυτή τάση υποστηρίζεται και από την εξέλιξη των παραγγελιών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 13% σε σύγκριση με το 2024, με τις παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να καταγράφουν άνοδο περίπου 58%, ενισχύοντας τη δυναμική των παραδόσεων εντός του 2025.

Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025

Η πορεία αυτή συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή υλοποίηση της νέας προϊοντικής στρατηγικής της μάρκας, η οποία άρχισε να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα εντός του 2025, με αιχμή την ηλεκτροκίνηση, καθώς και το νέο Audi Q3. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων κατέγραψαν ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις 223.000 μονάδες και σημειώνοντας αύξηση περίπου 36%. Σημαντική συμβολή στη δυναμική αυτή είχαν τα νέα Audi A6 e-tron και Audi Q6 e-tron, τα οποία ενίσχυσαν ουσιαστικά τη ζήτηση σε βασικές αγορές.

Audi: Ο εντυπωσιακός αριθμός αυτοκινήτων που παρέδωσε το 2025

Η σταδιακή ενίσχυση των επιδόσεων της Audi εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανανέωσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου. Με μια ανανεωμένη γκάμα που περιλαμβάνει νέα μοντέλα όπως τα Q3, Q5, Q6, καθώς και τα A3 Allstreet, A5, A6 και την οικογένεια A6 e-tron, η μάρκα ενισχύει τη θέση της σε βασικές κατηγορίες της αγοράς, συνδυάζοντας σύγχρονες τεχνολογίες, προηγμένα συστήματα κινητήρων και τη χαρακτηριστική premium ταυτότητά της. Η προϊοντική αυτή ανανέωση δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της μάρκας το 2026, σε ένα περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 2025
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2025
