MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025

Ποια νέα μοντέλα θα φέρει η μάρκα το 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 20:57 Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά»
16.01.26 , 20:54 Ρευματοκλοπές: Συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε 800 μέτρα καλωδίων στο Μενίδι!
16.01.26 , 20:22 Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
16.01.26 , 20:05 BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία
16.01.26 , 20:01 «Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρα στις Αρχές
16.01.26 , 19:40 Νέα εξαήμερη άδεια στα σκαριά για τους εργαζόμενους γονείς
16.01.26 , 19:26 Εκρηκτική άνοδος τιμής στο φυσικό αέριο
16.01.26 , 19:08 Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά έκλεψε… oστά από το νεκροταφείο και ζητά λύτρα!
16.01.26 , 18:56 Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν
16.01.26 , 18:16 Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
16.01.26 , 18:10 MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
16.01.26 , 17:56 Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη
16.01.26 , 17:23 Κορυδαλλός: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας
16.01.26 , 17:15 Χρήστος Μάστορας: Το πρώτο τραγούδι από το προσωπικό του album!
16.01.26 , 17:13 Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ με μηνιγγίτιδα 25χρονη γιατρός
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχ. Ιατρόπουλου
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μάρκα MINI αποτιμά το 2025 ως μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά. Με συνολικές πωλήσεις 288.290 οχημάτων, η MINI κατέγραψε άνοδο 17,7% σε σύγκριση με το 2024. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αυξημένη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV): με παραδόσεις 105.535 αμιγώς ηλεκτρικών MINI το 2025 (+87,9%), η μάρκα σημείωσε νέο ρεκόρ στην ηλεκτροκίνηση, με περισσότερα από ένα στα τρία MINI που πωλείται παγκοσμίως να είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Σε πολλές αγορές, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά το 50%, όπως στις Κάτω Χώρες, την Τουρκία, τη Σουηδία και την Κίνα.

MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025

Από το 2026, τα μοντέλα 3θυρο MINI Cooper, 5θυρο MINI Cooper και MINI Cooper Cabrio – τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική όσο και σε βενζινοκίνητη έκδοση – θα είναι διαθέσιμα στο νέο MINI Paul Smith Edition. Αυτή η έκδοση συνδυάζει το αναγνωρίσιμο στυλ του Βρετανού σχεδιαστή Paul Smith με το παιχνιδιάρικο, αισιόδοξο και ανεξάρτητο πνεύμα της μάρκας MINI. Μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες «MINI STRIP» (2021) και «MINI Recharged by Paul Smith» (2022), ο Paul Smith φέρνει για ακόμη μια φορά τη διεθνούς φήμης σχεδιαστική του γλώσσα «Classic with a twist» στην οικογένεια MINI.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΝΙ
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top