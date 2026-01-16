MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025

Η μάρκα MINI αποτιμά το 2025 ως μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά. Με συνολικές πωλήσεις 288.290 οχημάτων, η MINI κατέγραψε άνοδο 17,7% σε σύγκριση με το 2024. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αυξημένη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV): με παραδόσεις 105.535 αμιγώς ηλεκτρικών MINI το 2025 (+87,9%), η μάρκα σημείωσε νέο ρεκόρ στην ηλεκτροκίνηση, με περισσότερα από ένα στα τρία MINI που πωλείται παγκοσμίως να είναι πλέον αμιγώς ηλεκτρικό. Σε πολλές αγορές, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά το 50%, όπως στις Κάτω Χώρες, την Τουρκία, τη Σουηδία και την Κίνα.

Από το 2026, τα μοντέλα 3θυρο MINI Cooper, 5θυρο MINI Cooper και MINI Cooper Cabrio – τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική όσο και σε βενζινοκίνητη έκδοση – θα είναι διαθέσιμα στο νέο MINI Paul Smith Edition. Αυτή η έκδοση συνδυάζει το αναγνωρίσιμο στυλ του Βρετανού σχεδιαστή Paul Smith με το παιχνιδιάρικο, αισιόδοξο και ανεξάρτητο πνεύμα της μάρκας MINI. Μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες «MINI STRIP» (2021) και «MINI Recharged by Paul Smith» (2022), ο Paul Smith φέρνει για ακόμη μια φορά τη διεθνούς φήμης σχεδιαστική του γλώσσα «Classic with a twist» στην οικογένεια MINI.