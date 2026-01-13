BMW M GmbH: Με πατημένο γκάζι στις πωλήσεις

Δείτε τις πωλήσεις που έκανε το 2025

BMW M GmbH: Με πατημένο γκάζι στις πωλήσεις
BMW M GmbH: Με πατημένο γκάζι στις πωλήσεις
Η BMW M GmbH πέτυχε για ακόμη μία φορά εξαιρετικά αποτελέσματα πωλήσεων το 2025. Για 14η συνεχόμενη χρονιά, ο κατασκευαστής μοντέλων υψηλών επιδόσεων κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων. Παράλληλα, για 7η συνεχόμενη χρονιά, οι πωλήσεις της BMW M GmbH βρέθηκαν μπροστά από εκείνες του άμεσου ανταγωνισμού, με σημαντική διαφορά.

BMW M GmbH: Με πατημένο γκάζι στις πωλήσεις

Οι συνολικές πωλήσεις, που ανήλθαν σε 213.457 οχήματα, ξεπέρασαν αυτές του προηγούμενου έτους (206.582 οχήματα) κατά 3%. Τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων έθεσαν νέα πρότυπα. Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας σε όλες τις αγορές αποτελούν μια υπερσύγχρονη γκάμα μοντέλων, που καλύπτει πολλές κατηγορίες οχημάτων, καθώς και ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο επιλογών συστημάτων κίνησης. Το 2025, σχεδόν η μία στις 10 BMW που πωλήθηκε ήταν μοντέλο BMW M. Το μερίδιο αυτό που αντιστοιχεί σε 9,8%, αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο.

