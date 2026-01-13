Skoda: Και το όνομα αυτού… Peaq

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο flagship της Skoda

Skoda: Και το όνομα αυτού… Peaq
Την άνοιξη του 2022, η Skoda παρουσίασε με το πρωτότυπο Vision 7S τη νέα της σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, σηματοδοτώντας με σαφήνεια το μέλλον της μάρκας. Ένα μέλλον που διαμορφώνεται από τη βιωσιμότητα, τον λειτουργικό σχεδιασμό και την τεχνολογία αιχμής. Παράλληλα, το Vision 7S έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα για ένα μελλοντικό αμιγώς ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο παραγωγής. 

Σήμερα, αυτό το όραμα αποκτά όνομα. Το νέο flagship της Skoda, που θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του το καλοκαίρι του 2026, ονομάζεται Peaq – ένα όνομα που αντικατοπτρίζει τη θέση του στην κορυφή του χαρτοφυλακίου του κατασκευαστή. 

Ο Martin Jahn, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για τις Πωλήσεις και το Marketing, δήλωσε: «Με το Vision 7S, η Skoda τόλμησε να κινηθεί σε νέα εδάφη, με ξεκάθαρη στρατηγική για την αναβάθμιση της μάρκας. Έκτοτε, παρουσιάσαμε μια νέα σχεδιαστική γλώσσα και εξελίξαμε περαιτέρω την ταυτότητα των προϊόντων μας. Τώρα, αυτή η καινοτόμος ιδέα οχήματος περνά στην πράξη. Το νέο μας flagship ανεβάζει τις βασικές αξίες της Skoda – την ευρυχωρία και την πρακτικότητα – σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Από σήμερα, το τολμηρό μας όραμα για το ηλεκτρικό μέλλον της Skoda έχει όνομα: Peaq. Μια ξεκάθαρη δήλωση για τη θέση του στη γκάμα μας.» 

 

 

 

SKODA
 |
PEAQ
 |
7ΘΕΣΙΟ
