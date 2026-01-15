BMW Group: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025

Το BMW Group παρέδωσε συνολικά 2.463.715 οχήματα σε πελάτες το 2025 – αύξηση +0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο αποτέλεσμα αυτό περιλαμβάνονται 642.087 ηλεκτροκίνητα οχήματα, σημειώνοντας άνοδο 8,3% σε σχέση με το 2024. Ο Όμιλος BMW κατέγραψε επίσης μικρή αύξηση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, με 442.072 παραδόσεις σε όλο τον κόσμο.

Στην Ευρώπη, ειδικότερα, η άνοδος στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ανήλθε σε +28,2%. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αντιπροσώπευαν το 26% των συνολικών πωλήσεων του BMW Group παγκοσμίως το 2025, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να αντιστοιχούν σε περίπου 18%.

Η μάρκα BMW παρέδωσε 2.169.761 οχήματα σε πελάτες ολόκληρο το 2025 (-1,4%). Χάρη στο ελκυστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της που καλύπτει όλο το φάσμα τεχνολογιών κίνησης, η BMW διατήρησε τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην κατηγορία της, με την άνοδο των πωλήσεων στην Ευρώπη, την Αμερική και σε τμήματα της Ασίας να αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό την υποτονική ζήτηση στην Κίνα. Η BMW M GmbH κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, με συνολικές παραδόσεις 213.457 οχημάτων το 2025 (+3,3%).

Η μάρκα MINI πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2025, παραδίδοντας συνολικά 288.290 οχήματα – αύξηση 17,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ιδιαίτερα τα αμιγώς ηλεκτρικά της μοντέλα απολαμβάνουν μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των πελατών σε όλο τον κόσμο. Η βρετανική premium μάρκα γιόρτασε ένα σημαντικό ορόσημο, με την παράδοση του 100.000ού αμιγώς ηλεκτρικού MINI στον νέο ιδιοκτήτη του. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από ένα στα τρία MINI που παραδόθηκαν το 2025 διέθεταν αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Η μάρκα Rolls-Royce παρέδωσε 5.664 οχήματα σε πελάτες (-0,8%) κατά τη διάρκεια του 2025. Την ίδια περίοδο, η BMW Motorrad παρέδωσε 202.563 μοτοσικλέτες και scooter (-3,7%).