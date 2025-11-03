1ο Ράλλυ Παρνασσού: Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα

Με τον καλύτερο τρόπο έπεσε η αυλαία του 61ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος, καθώς το 1ο Ράλλυ Παρνασσού ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε αγωνιζόμενους και θεατές. Τα 33 πληρώματα που εκκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου από το κέντρο της Αμφίκλειας, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στις τρεις επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές, προσφέροντας πλούσιο θέαμα. Οι θεατές που βρέθηκαν κατά μήκος των διαδρομών ανταπέδωσαν με ζεστό χειροκρότημα τις προσπάθειες των αγωνιζομένων και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης ολοκλήρωσαν με ιδανικό τρόπο την παρουσία τους στο φετινό πρωτάθλημα κατακτώντας τη νίκη στην πρώτη έκδοση του Ράλλυ Παρνασσού. Έχοντας στεφθεί ήδη Πρωταθλητές Ελλάδος από τον προηγούμενο αγώνα, συμμετείχαν στο φινάλε του θεσμού χωρίς άγχος. Με το Skoda Fabia RS Rally2 οι Πρωταθλητές Ελλάδος του 2025, πήραν τα ηνία του αγώνα από νωρίς, κέρδισαν τις πρώτες τρεις ειδικές διαδρομές και έφτασαν στο ενδιάμεσο service με προβάδισμα που ξεπερνούσε το ένα λεπτό από τους διώκτες τους. Στη συνέχεια, επέλεξαν να ακολουθήσουν συντηρητικό ρυθμό, διαχειρίστηκαν έξυπνα τη διαφορά ασφαλείας και εφαρμόζοντας κατάλληλη στρατηγική πέτυχαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας- Γιώργος Κακαβάς προσπάθησαν να ακολουθήσουν το ρυθμό των πρωτοπόρων στην πρώτη τους εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Χώματος με αυτοκίνητο προδιαγραφών Rally2. Οι περσινοί Πρωταθλητές της κατηγορίας Rally3 κινήθηκαν εξαιρετικά με το Ford Fiesta Rally2, βρισκόμενοι στη δεύτερη θέση της γενικής μέχρι τη στιγμή που ένα κλατάρισμα στην τρίτη ειδική διαδρομή τούς στοίχισε πολύτιμο χρόνο και τους έθεσε εκτός στόχων. Στη συνέχεια, επέστρεψαν δυναμικά, ανέβασαν ρυθμό, κέρδισαν δύο ειδικές διαδρομές, τερματίζοντας εν τέλει στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης.