Citroën Racing Formula E: Επιτυχημένες δοκιμές στη Βαλένθια

Η ομάδα Citroën Racing Formula E ολοκλήρωσε με επιτυχία τις πρώτες επίσημες δοκιμές πριν από την έναρξη της σεζόν της FIA Formula E στην πίστα Ricardo Tormo στη Βαλένθια την προηγούμενη εβδομάδα. Οι δοκιμές αυτές αποτέλεσαν ένα σημαντικό ορόσημο καθώς η γαλλική μάρκα ξεκινά την πρώτη της σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιων με πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια μιας εντατικής και παραγωγικής εβδομάδας δοκιμών σε αγωνιστικό ρυθμό, οι οδηγοί της ομάδας ολοκλήρωσαν συνολικά 621 γύρους, καλύπτοντας πάνω από 2.096 χιλιόμετρα, συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα και συνεχίζοντας την ανάπτυξη του μονοθεσίου της Citroën για τη Formula E.Το πρόγραμμα δοκιμών επικεντρώθηκε στη διαχείριση ενέργειας, στις προσομοιώσεις αγώνων και στην επικύρωση συστημάτων, θέτοντας μια ισχυρή βάση ενόψει του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν στο Σάο Πάολο στις 6 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα δοκιμών της ομάδας ολοκληρώθηκε με την Κολομβιανή οδηγό Tatiana Calderon να βγαίνει στην πίστα για μια ολόκληρη ημέρα οδήγησης στο πλαίσιο των επίσημων γυναικείων δοκιμών της FIA Formula E, παρέχοντας πολύτιμο χρόνο εμπειρίας και συλλογή δεδομένων τόσο για την οδηγό όσο και για την ομάδα.