Honda Forza 125 και Forza 350: Δείτε τα νέα χρώματα

Μετά τις αναβαθμίσεις του 2025, τα Forza 125 και Forza 350 αποκτούν για το 2026 νέα, ανανεωμένη παλέτα χρωμάτων, Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα με διαδρομή 180 mm, πλήρη LED φωτισμό, HSTC (Honda Selectable Torque Control), θύρα USB-C και Smart Key.

Forza 125 – Χρωματικές επιλογές 2026

ΝΕΟ Pearl Cool White

Mat Cynos Gray Metallic

Pearl Falcon Gray

Mat Pearl Pacific Blue

Επιπλέον, το Forza 125 Special Edition θα είναι διαθέσιμο σε ΝΕΟ Pearl Nightstar Black με ζάντες σε μπρονζέ απόχρωση και κόκκινα γραφικά.

Όλες οι βασικές πληροφορίες προβάλλονται σε οθόνη TFT 5 ιντσών, η οποία προσφέρει άριστη ευκρίνεια σε έντονο φως, εύκολο χειρισμό και συνδεσιμότητα με smartphone μέσω Honda RoadSync.

Forza 350 – Χρωματικές επιλογές 2026

ΝΕΟ Pearl Nightstar Black

ΝΕΟ Mat Cynos Gray Metallic

ΝΕΟ Pearl Cool White

ΝΕΟ Mat Carnelian Red Metallic

Pearl Falcon Gray

Επιπλέον, διατίθεται ειδική έκδοση Forza 350 Special Edition, αποκλειστικά σε Pearl Nightstar Black, με κόκκινα γραφικά και ραφές.