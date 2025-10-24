Έκτακτη ανακοίνωση για την 9η Ανάβαση Πάρνηθας ΦΙΛΠΑ

ΟΙ λόγοι που οδήγησαν στην ξαφνική ματαίωση της

Έκτακτη ανακοίνωση για την 9η Ανάβαση Πάρνηθας ΦΙΛΠΑ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη 9η Ανάβαση Πάρνηθας ΦΙΛΠΑ, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 25 Οκτωβρίου, δυστυχώς ακυρώνεται λόγω ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών που προέκυψαν κυριολεκτικώς την τελευταία στιγμή, καθιστώντας αδύνατη την διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια, των συμμετεχόντων, του Σωματείου καθώς και την ποιότητα της διοργάνωσης, αξίες αδιαπραγμάτευτες για την ΦΙΛΠΑ και απόλυτη προτεραιότητα της.

Η ομάδα της ΦΙΛΠΑ ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και την απογοήτευση που ενδέχεται να προκληθεί στους φίλους και συμμετέχοντες της εκδήλωσης. Αναφέρει χαρακτηριστικά:« Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την στήριξη και την αγάπη που δείχνετε διαχρονικά στην ΦΙΛΠΑ και στις δράσεις της. Θα επανέλθουμε σύντομα με νέες ημερομηνίες και εκδηλώσεις που θα μας φέρουν ξανά κοντά στο κοινό μας πάθος, τα ιστορικά οχήματα!»

9Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΦΙΛΠΑ
 |
ΑΚΥΡΩΣΗ
