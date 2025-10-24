Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Υπήρχε ήδη Νόμος με αυστηρότερη ποινή!

Υπάρχει ήδη νόμος που προβλέπει ποινή και μάλιστα αυστηρότερη για όποιον καταστρέφει ή ρυπαίνει Μνημεία όπως του Άγνωστου Στρατιώτη, με αποτέλεσμα να τίθεται το ερώτημα αν υπήρχε εντέλει λόγος για νέα διάταξη που αφορά στην φροντίδα και την προστασία του Mνημείου.

Όπως ανέφερε η Ράνια Τραγόμαλλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η νέα διάταξη προβλέπει ότι όποιος καταστρέφει ή ρυπαίνει τον χώρο τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους. Υπάρχει όμως νόμος που προβλέπει μεγαλύτερη ποινή!

Το άρθρο 56 του Νόμου για τα Μνημεία που προβλέπει αυστηρότερες ποινές

Είναι το άρθρο 56 ν.4858 του 2021 του Υπουργείου Πολιτισμού που λέει ότι όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρήση ή αλλοιώνει τη μορφή μνημείου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Προβλέπει μάλιστα ότι εάν τελεστεί κάποια από τις πράξεις από πολλούς δράστες «ενωμένους», τότε επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Όπως επισήμανε η δημοσιογράφος του Star, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Αφού υπήρχε διάταξη γιατί έπρεπε να έρθει νέα και μάλιστα που να μειώνει την ποινή; Δεν το γνώριζαν οι συντάκτες της νέας ρύθμισης;

Εύλογα τα ερωτήματα αφού με προϋπάρχουσες ποινικές διατάξεις και μάλιστα αυστηρότερες από τη συγκεκριμένη, η διασφάλιση της ακεραιότητας του μνημείου και ο κίνδυνος αλλοίωσης του φαίνεται πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

