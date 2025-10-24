Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Υπήρχε ήδη Νόμος με αυστηρότερη ποινή!

Η τροπολογία μειώνει την ποινή για φθορά του Μνημείου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.25 , 21:23 Κλήρωση Eurojackpot 24/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
24.10.25 , 21:10 GNTM: Ανατροπή από το πρώτο λεπτό – Η δοκιμασία αποχώρησης που τους πάγωσε!
24.10.25 , 20:56 Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Υπήρχε ήδη Νόμος με αυστηρότερη ποινή!
24.10.25 , 20:45 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπαν στην ανακρίτρια οι κατηγορούμενοι - «Θα γινόμουν αγρότης»
24.10.25 , 20:20 Πολύ πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ Ουν λέει η Νότια Κορέα
24.10.25 , 20:18 Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ
24.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα «πρόδωσαν» τον γρίφο στον Σάββα
24.10.25 , 19:42 Πώς αμείβεται η εργασία την 28η Οκτωβρίου
24.10.25 , 19:06 Ήβη Αδάμου: Το μυστικό πίσω από το καλλίγραμμο σώμα της
24.10.25 , 19:00 Ήρθε το νέο PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325
24.10.25 , 19:00 Άρχισε η δίκη του ηθοποιού για βιασμό & απόπειρα βιασμού-«Ήταν χειριστικός»
24.10.25 , 18:57 Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία
24.10.25 , 18:42 Έκτακτη ανακοίνωση για την 9η Ανάβαση Πάρνηθας ΦΙΛΠΑ
24.10.25 , 18:41 MINI και Paul Smith: Πρωταγωνιστούν στο Japan Mobility Show
24.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Η κυρία Ευαγγελία κέρδισε τους buyers με την ευγένειά της
Αμπελόκηποι: Νεκρός από πυροβόλο αστυνομικός των ΜΑΤ
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του
Άρχισε η δίκη του ηθοποιού για βιασμό & απόπειρα βιασμού-«Ήταν χειριστικός»
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
GNTM: Οι παίκτες που «μάγεψαν» τους κριτές στις auditions
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπάρχει ήδη νόμος που προβλέπει ποινή και μάλιστα αυστηρότερη για όποιον καταστρέφει ή ρυπαίνει Μνημεία όπως του Άγνωστου Στρατιώτη, με αποτέλεσμα να τίθεται το  ερώτημα  αν υπήρχε εντέλει λόγος για νέα διάταξη που αφορά στην φροντίδα και την προστασία του Mνημείου. 

Βουλή: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Όπως ανέφερε η Ράνια Τραγόμαλλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, η  νέα διάταξη προβλέπει ότι όποιος καταστρέφει ή ρυπαίνει τον χώρο τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους. Υπάρχει όμως νόμος που  προβλέπει μεγαλύτερη ποινή!

Το άρθρο 56 του Νόμου για τα Μνημεία που προβλέπει αυστηρότερες ποινές

Το άρθρο 56 του Νόμου για τα Μνημεία που προβλέπει αυστηρότερες ποινές    

Είναι το άρθρο 56 ν.4858 του 2021 του Υπουργείου Πολιτισμού που λέει ότι όποιος  καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρήση ή αλλοιώνει τη μορφή μνημείου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 

Άσκηση λεπτών ισορροπιών μεταξύ Κ. Μητσοτάκη και Ν. Δένδια

Προβλέπει μάλιστα ότι εάν  τελεστεί κάποια από τις πράξεις από πολλούς δράστες «ενωμένους», τότε επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. 

Όπως επισήμανε η δημοσιογράφος του Star, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Αφού υπήρχε διάταξη γιατί έπρεπε να έρθει νέα και μάλιστα που να μειώνει την ποινή; Δεν το γνώριζαν οι συντάκτες της νέας ρύθμισης; 

Μπρα ντε φερ Δένδια - Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Καλή τύχη!»

Εύλογα τα ερωτήματα αφού με προϋπάρχουσες ποινικές διατάξεις και μάλιστα αυστηρότερες από τη συγκεκριμένη,  η διασφάλιση της ακεραιότητας του μνημείου και ο κίνδυνος αλλοίωσης του φαίνεται πως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
 |
ΝΟΜΟΣ
 |
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
 |
ΜΝΗΜΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top