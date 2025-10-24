GNTM: Ο Ανέστης μοίρασε τα disadvantage – Ποιοι βρέθηκαν στο στόχαστρο;

Η ένταση στο GNTM χτύπησε «κόκκινο», καθώς ο Ανέστης, νικητής του τελευταίου πλατό, ανέλαβε μια δύσκολη αλλά και στρατηγικά κρίσιμη αποστολή: να μοιράσει τις καρέκλες για τη δοκιμασία αποχώρησης, δίνοντας ταυτόχρονα και τα disadvantage στους συμπαίκτες του.

Ο χρόνος για κάθε φωτογράφιση είναι τρία λεπτά, ωστόσο ένα μοντέλο θα έπρεπε να δουλέψει με μόνο δύο λεπτά, ενώ τρία άτομα θα πάρουν την πιο δύσκολη καρέκλα, τη μαύρη, που – σύμφωνα με τον χορογράφο Χάρη– «γλιστράει και δεν έχει σταθερά πόδια».

Ο Ανέστης, με χαμόγελο πήρε θέση μπροστά από τους κριτές και ανακοίνωσε:

Ο Σάββας θα έχει μία δύσκολη καρέκλα και ένα λεπτό λιγότερο. «Έχει πολλή αυτοπεποίθηση, θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ καλός, οπότε θέλω να του δώσω την ευκαιρία να το αποδείξει», εξήγησε ο Ανέστης. Ο Σάββας, ωστόσο, δεν φάνηκε να το εκτιμά ιδιαίτερα, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Αν πίστευε ότι είμαι τόσο καλός, θα το έδινε στον αδερφό του».

Ανέστης - Σάββας

Στη συνέχεια, έδωσε τις άλλες δύο δύσκολες καρέκλες στην Ξένια και στoν Νάρκισσο, εξηγώντας ότι με κάποιους από το σπίτι δεν έχει έρθει κοντά, ενώ άφησε να εννοηθεί πως ήθελε να κρατήσει ισορροπίες.

Ανέστης - Ξένια

Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι έλαβαν τις υπόλοιπες καρέκλες ανάλογα με το concept:

Πορτοκαλί καρέκλα: Άννα, Γιασμίν και Ραφαήλια.

Διάφανη καρέκλα: Ατζέλικα, Μικαέλα και Αναστάσης.

Ξύλινο σκαμπό: Μιχάλης (Μάικ), Ειρήνη και Ελένη.

Μεταλλική καρέκλα: Μιχάλης, Νίκος και Μιλένα.

Ο χορογράφος Χάρη, έδωσε tips για τη φωτογράφιση, ζητώντας από τους παίκτες να χρησιμοποιήσουν «τα χέρια και τα πόδια τους με αισθησιασμό» και να μείνουν συγκεντρωμένοι στο κέντρο βάρους τους.

«Μην προσπαθήσετε να υποδυθείτε κάποιον άλλον — εσείς είστε το ζητούμενο», τόνισε χαρακτηριστικά.