GNTM: Ανατροπή από το πρώτο λεπτό – Η δοκιμασία αποχώρησης που τους πάγωσε!

Ο Σάββας βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων

Το ξύπνημα στο σπίτι του GNTM είναι... ανατρεπτικό στο σημερινό επεισόδιο! Η ανακοίνωση της Δοκιμασίας Αποχώρησης προκαλεί αναστάτωση και τα μοντέλα τρέχουν να ετοιμαστούν!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 Οι λέξεις κλειδιά για τη δοκιμασία σήμερα ήταν: Χορός, βροχή, αυτοπεποίθηση, έπιπλα.

«Δεν πρόλαβα να συνέλθω από το χθεσινό σοκ και τώρα αποχώρηση;» σχολίασε η Ραφαηλία, ενώ άλλοι σχολίασαν: «Ε, καλύτερα έτσι! Ας φεύγουν, ένας ένας!»

Το concept της δοκιμασίας είναι ξεκάθαρα θεαματικό – χορός, βροχή, αυτοπεποίθηση και έπιπλα. Οι παίκτες κλήθηκαν να αποδώσουν με ένταση και πάθος το σύνθημα της ημέρας: «What a feeling!». Το ζητούμενο δεν ήταν μόνο η τεχνική, αλλά το feeling, η έκφραση και η ικανότητα να σταθούν με αυτοπεποίθηση μπροστά στην κάμερα.

Μέσα στο σπίτι, το κλίμα ήταν ήδη φορτισμένο. Οι πρώτες φιλίες και οι πρώτες κόντρες έκαναν την εμφάνισή τους. Ο Σάββας βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων, με κάποιους να τον θεωρούν υπερβολικά ανταγωνιστικό και «χωρίς ταπεινότητα». 

Οι συμμαχίες σχηματίζονται, οι ρόλοι αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και οι πιο δυνατοί παίκτες δηλώνουν ήδη αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τον τελικό. Ωστόσο ο Σάββας είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε φίλους, αλλά για να γίνουμε το επόμενο top model!»

GNTM: Ανατροπή από το πρώτο λεπτό – Η δοκιμασία αποχώρησης που τους πάγωσε!

GNTM
