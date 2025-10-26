VW Crafter: Που θα κατασκευάζεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Η μεγάλη επένδυση βστα επαγγελματικά οχήματα

VW Crafter: Που θα κατασκευάζεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η VW Επαγγελματικά Οχήματα ανακοίνωσε μια σημαντική επένδυση στο εργοστάσιο της Πολωνίας στη Βρέζνια, το οποίο το 2026 θα συμπληρώσει δέκα χρόνια λειτουργίας. Η επένδυση, ενταγμένη στη στρατηγική ηλεκτροποίησης της μάρκας, περιλαμβάνει την επέκταση του εργοστασίου με δύο νέες μονάδες παραγωγής για την επόμενη γενιά του αμιγώς ηλεκτρικού Crafter.

VW Crafter: Που θα κατασκευάζεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί τη μετάβαση της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα σε μια νέα εποχή. Το εργοστάσιο της Βρέζνια, μία από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου Volkswagen και η μοναδική τοποθεσία όπου παράγονται τόσο το Crafter όσο και το MAN TGE, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης στα επαγγελματικά οχήματα.

VW Crafter: Που θα κατασκευάζεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου τμήματος αμαξωμάτων και ενός σύγχρονου αποθηκευτικού χώρου μπαταριών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες παραγωγής της νέας ηλεκτρικής γενιάς του Crafter.

VW Crafter: Που θα κατασκευάζεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Η Volkswagen Πολωνίας έχει ήδη λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για την έναρξη της επέκτασης του εργοστασίου στη Βρέζνια. Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η κύρια φάση των εργασιών θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026 και η ολοκλήρωση αναμένεται το 2027.

 

VW
 |
VW CRAFTER
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
