Chery: 5 αστέρια για τα Tiggo 7 & 8 στο Euro NCAP

Την υψηλότερη βαθμολογία 5 αστέρων απέσπασαν τα δύο δημοφιλή SUV της Chery, στην τελευταία σειρά δοκιμών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων (Euro NCAP). Ένα επίτευγμα το οποίο υπογραμμίζει τη μεγάλη πείρα της Chery στις τεχνολογίες ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και ενισχύει περαιτέρω τη φήμη της σε αυτό τον τομέα.

Τόσο το Chery Tiggo 7 CSH όσο και το Chery Tiggo 8 CSH παρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις, με βαθμολογία 82% στην προστασία ενηλίκων επιβατών, 85% στην προστασία παιδιών, 80% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 78% στα βοηθήματα ασφάλειας. Τα ισορροπημένα αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες εξασφάλισαν την πολυπόθητη βαθμολογία 5 αστέρων,

Η ετήσια Σύνοδος Κορυφής της Chery πρόκειται να ξεκινήσει στις 18 Οκτωβρίου, με το κύριο γεγονός της: το Safety Crash Challenge, στο κέντρο δοκιμών ασφαλείας της έδρας της Chery, στη Wuhu. Σε μια επίδειξη τόλμης, η εταιρεία θα εισέλθει σε «αχαρτογράφητα νερά» με τη ναυαρχίδα της, το Chery Tiggo 9, πραγματοποιώντας μια από τις πιο ακραίες δοκιμές της αυτοκινητοβιομηχανίας: σύγκρουση δύο οχημάτων πλαγιομετωπικά, με μικρή επικάλυψη, σε γωνία 15 μοιρών. Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή δοκιμή: είναι μια τολμηρή δήλωση της Chery για το θάρρος της στην επίτευξη δύσκολων στόχων και την αδιαμφισβήτητη δέσμευσή της στην ασφάλεια.