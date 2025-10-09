Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών φωτισμού

Οι διαδρομές για τα «αστεράτα» αυτοκίνητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 12:23 Η Ζενεβιέβ και η ομάδα του First Dates μάς προετοιμάζουν για απόψε!
09.10.25 , 12:23 Κατάθλιψη: Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες
09.10.25 , 12:14 Ράδιο Αρβύλα: Επιστρέφουν με τρεις εκπομπές στην ίδια τηλεοπτική στέγη
09.10.25 , 12:05 Φιλιππίδης: Μόνος στην οδό Πανεπιστημίου - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός
09.10.25 , 11:59 Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη
09.10.25 , 11:47 Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
09.10.25 , 11:46 Πόπη Μαλλιωτάκη: Όσα είπε για το ριάλιτι με τον γιο της, Βασίλη Λαζαρίδη
09.10.25 , 11:43 Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
09.10.25 , 11:42 Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό
09.10.25 , 11:33 Η σεζόν της Φόρμουλα 1 του 2026 θα περιλαμβάνει 24 αγώνες
09.10.25 , 11:24 CUPRA: Προσφορές που... ηλεκτρίζουν
09.10.25 , 11:23 Τσιμιτσέλης για Στεφανίδου: «Ό,τι σταματάει πριν την ώρα του είναι κακό»
09.10.25 , 11:11 Τετέι: Τι έλεγε για τον Παναθηναϊκό
09.10.25 , 11:05 Σούπερ μάρκετ: Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής σε βασικά προϊόντα
09.10.25 , 10:44 Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Σοκάρει η κακοποίηση εγκύου με πιρούνι
Φιλιππίδης: Μόνος στην οδό Πανεπιστημίου - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη
Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Γνωρίστε τους μικρούς πρωταγωνιστές που παίζουν φέτος στις ελληνικές σειρές
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών φωτισμού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το νέο, υπερσύγχρονο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού, σχεδιασμένο για διαφόρων ειδών χρήσεις, η Mercedes-Benz διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες δοκιμών του Παγκόσμιου Κέντρου Δοκιμών της στο Immendingen. Με μήκος 135 μέτρα και ύψος οκτώ μέτρα, το νέο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επιτρέπει λεπτομερείς δοκιμές συστημάτων προβολέων υπό σταθερές, επαναλαμβανόμενες συνθήκες ανεξάρτητα από την ώρα, τα καιρικά φαινόμενα ή τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών φωτισμού
Ένας πλήρης επαρχιακός δρόμος έχει αναπτυχθεί σε μήκος 135 μέτρων. Το μείγμα ασφάλτου έχει κατασκευαστεί ειδικά, ώστε να προσομοιώνει με ακρίβεια τις ανακλαστικές ιδιότητες ενός παλαιού δρόμου. Έως και πέντε οχήματα μπορούν να δοκιμάζονται ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης διερχόμενων ή προπορευόμενων οχημάτων. Οι ανακλαστήρες τοποθετούνται κατά μήκος του οδοστρώματος ανά 20 μέτρα, ενώ μπορούν να ενσωματωθούν και ανδρείκελα πεζών. Η επένδυση στο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού ανέρχεται σε 10,5 εκατομμύρια ευρώ και η κατασκευή του διήρκησε δύο χρόνια. 

Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών φωτισμού

Με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τις προηγμένες μεθόδους δοκιμών του, το Παγκόσμιο Κέντρο Δοκιμών του Immendingen συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα για ολόκληρη τη βιομηχανία. Σε αυτές περιλαμβάνεται και ο πλήρως αυτοματοποιημένος κυκλικός δρόμος αντοχής «Heide». Εδώ, ρομπότ οδηγούν τα οχήματα δοκιμών αυτόνομα σε μια πραγματικά κακοτράχαλη διαδρομή. Οι λακκούβες, τα σαμαράκια και τα λιθόστρωτα του δρόμου αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για την ανάρτηση και το αμάξωμα.

Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών φωτισμού
Η αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας αυξάνει την ακρίβεια των ελιγμών, μειώνει τη σωματική καταπόνηση των δοκιμαστών, επιτρέπει την 24ωρη καθημερινή λειτουργία και επιταχύνει σημαντικά τις δοκιμές, διατηρώντας σταθερή την καταπόνηση που υφίστανται τα οχήματα. Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, οι δοκιμές μπορεί να φτάνουν έως και τα 6.000 χιλιόμετρα σε αυτή τη διαδρομή, που αντιστοιχούν σε 300.000 χιλιόμετρα πραγματικής χρήσης. Δηλαδή, ένα χιλιόμετρο στο Heide ισοδυναμεί με 150 χιλιόμετρα σε έναν ιδιαίτερα κακό δρόμο γεμάτο λακκούβες. Το όνομα του κυκλικού δρόμου προέρχεται από μια ιστορική διαδρομή εκτός δρόμου στη Λύνεμπουργκερ Χάιντε από τη δεκαετία του 1950.

Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών φωτισμού
Σήμερα, οι ψηφιακές δοκιμές είναι τόσο ακριβείς που χιλιάδες χιλιόμετρα διανύονται ψηφιακά πριν ακόμη πραγματοποιηθεί το πρώτο πραγματικό χιλιόμετρο στο πεδίο. Για παράδειγμα, κατά τη ρύθμιση της ανάρτησης για κάθε νέα σειρά μοντέλων, δοκιμάζονται ψηφιακά περισσότερες από 100 διαφορετικές εκδόσεις και μόνο οι πιο κατάλληλες τοποθετούνται σε πρωτότυπα για φυσικές δοκιμές στο Immendingen. 
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Immendingen είναι ακριβώς αυτό: σχεδόν όλες οι προϋποθέσεις για ρεαλιστικές δοκιμές - εκτός από χιόνι, πάγο και ακραία ζέστη - συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο χώρο.Ο χώρος ήταν προηγουμένως στρατιωτική βάση. Από τη θεμελίωση του Κέντρου πριν από δέκα χρόνια, η Mercedes-Benz έχει επενδύσει 200 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του και άλλα 200 εκατομμύρια για την επέκτασή του.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MERCEDES
 |
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top