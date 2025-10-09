Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών φωτισμού

Με το νέο, υπερσύγχρονο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού, σχεδιασμένο για διαφόρων ειδών χρήσεις, η Mercedes-Benz διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες δοκιμών του Παγκόσμιου Κέντρου Δοκιμών της στο Immendingen. Με μήκος 135 μέτρα και ύψος οκτώ μέτρα, το νέο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Επιτρέπει λεπτομερείς δοκιμές συστημάτων προβολέων υπό σταθερές, επαναλαμβανόμενες συνθήκες ανεξάρτητα από την ώρα, τα καιρικά φαινόμενα ή τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.



Ένας πλήρης επαρχιακός δρόμος έχει αναπτυχθεί σε μήκος 135 μέτρων. Το μείγμα ασφάλτου έχει κατασκευαστεί ειδικά, ώστε να προσομοιώνει με ακρίβεια τις ανακλαστικές ιδιότητες ενός παλαιού δρόμου. Έως και πέντε οχήματα μπορούν να δοκιμάζονται ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης διερχόμενων ή προπορευόμενων οχημάτων. Οι ανακλαστήρες τοποθετούνται κατά μήκος του οδοστρώματος ανά 20 μέτρα, ενώ μπορούν να ενσωματωθούν και ανδρείκελα πεζών. Η επένδυση στο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού ανέρχεται σε 10,5 εκατομμύρια ευρώ και η κατασκευή του διήρκησε δύο χρόνια.





Με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τις προηγμένες μεθόδους δοκιμών του, το Παγκόσμιο Κέντρο Δοκιμών του Immendingen συνεχίζει να θέτει νέα πρότυπα για ολόκληρη τη βιομηχανία. Σε αυτές περιλαμβάνεται και ο πλήρως αυτοματοποιημένος κυκλικός δρόμος αντοχής «Heide». Εδώ, ρομπότ οδηγούν τα οχήματα δοκιμών αυτόνομα σε μια πραγματικά κακοτράχαλη διαδρομή. Οι λακκούβες, τα σαμαράκια και τα λιθόστρωτα του δρόμου αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για την ανάρτηση και το αμάξωμα.



Η αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας αυξάνει την ακρίβεια των ελιγμών, μειώνει τη σωματική καταπόνηση των δοκιμαστών, επιτρέπει την 24ωρη καθημερινή λειτουργία και επιταχύνει σημαντικά τις δοκιμές, διατηρώντας σταθερή την καταπόνηση που υφίστανται τα οχήματα. Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, οι δοκιμές μπορεί να φτάνουν έως και τα 6.000 χιλιόμετρα σε αυτή τη διαδρομή, που αντιστοιχούν σε 300.000 χιλιόμετρα πραγματικής χρήσης. Δηλαδή, ένα χιλιόμετρο στο Heide ισοδυναμεί με 150 χιλιόμετρα σε έναν ιδιαίτερα κακό δρόμο γεμάτο λακκούβες. Το όνομα του κυκλικού δρόμου προέρχεται από μια ιστορική διαδρομή εκτός δρόμου στη Λύνεμπουργκερ Χάιντε από τη δεκαετία του 1950.



Σήμερα, οι ψηφιακές δοκιμές είναι τόσο ακριβείς που χιλιάδες χιλιόμετρα διανύονται ψηφιακά πριν ακόμη πραγματοποιηθεί το πρώτο πραγματικό χιλιόμετρο στο πεδίο. Για παράδειγμα, κατά τη ρύθμιση της ανάρτησης για κάθε νέα σειρά μοντέλων, δοκιμάζονται ψηφιακά περισσότερες από 100 διαφορετικές εκδόσεις και μόνο οι πιο κατάλληλες τοποθετούνται σε πρωτότυπα για φυσικές δοκιμές στο Immendingen.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Immendingen είναι ακριβώς αυτό: σχεδόν όλες οι προϋποθέσεις για ρεαλιστικές δοκιμές - εκτός από χιόνι, πάγο και ακραία ζέστη - συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο χώρο.Ο χώρος ήταν προηγουμένως στρατιωτική βάση. Από τη θεμελίωση του Κέντρου πριν από δέκα χρόνια, η Mercedes-Benz έχει επενδύσει 200 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του και άλλα 200 εκατομμύρια για την επέκτασή του.

