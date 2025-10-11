Honda «New Tourer»NT1100: Τα νέα χρώματα που κάνουν την διαφορά

Η Honda ανακοινώνει τη νέα χρωματική γκάμα για το μοντέλο της «New Tourer» την NT1100.Πρωτοπαρουσιάστηκε το 22YM, αποτελώντας έναν συνδυασμό επιδόσεων, άψογου χειρισμού και άνεσης στις μεγάλες αποστάσεις, ενώ ενσωματώνει πληθώρα σύγχρονων τεχνολογιών που προσφέρουν μια μοντέρνα εκδοχή των κλασικών χαρακτηριστικών ενός tourer.Ο συνδυασμός αυτός έχει σημειώσει επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, καθιερώνοντας την NT1100 ως την κορυφαία μοτοσυκλέτα στην κατηγορία Touring από το 2023. Συνολικά, έχουν πωληθεί πάνω από 20.000 μοτοσυκλέτες σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων περισσότερες από 5.000 μόνο το 2025 – ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 50% όλων των πωλήσεων tourer στην Ευρώπη.

Οι ανανεώσεις του 25YM ήταν εκτενής, με τη NT1100 να λαμβάνει βελτιώσεις στη σχεδίαση, τις επιδόσεις και τον χειρισμό. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονταν Daytime Running Lights με διακριτικά ενσωματωμένα φλας, βελτιωμένη ρυθμιζόμενη ζελατίνα, 7% αυξημένη ροπή στις χαμηλές και μεσαίες στροφές από τον δοκιμασμένο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 1.084cc, καθώς και η εισαγωγή της ηλεκτρονικά ελεγχόμενης ανάρτησης Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (Showa-EERA™) που λειτουργεί μέσω IMU 6-αξόνων.

Ο πλούσιος εξοπλισμός περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής TFT 6,5 '' με συνδεσιμότητα smartphone, cruise control, θερμαινόμενα γκριπ, πρίζες ACC και USB, αυτόματη ακύρωση φλας, Emergency Stop Signal (ESS) και κεντρικό σταντ – χαρακτηριστικά που δικαιολογούν απόλυτα τον τίτλο της NT1100 ως του πιο δημοφιλούς tourer της Ευρώπης.

Η Honda NT1100 MY26 θα είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες νέες χρωματικές επιλογές: ΝΕΟ Iridium Gray Metallic, Mat Warm Ash Metallic

Pearl Hawkseye Blue