Η Vespa είναι μόδα και λανσάρει την AL VENTO

Στην καρδιά του Μιλάνου, στη Via Broletto 13, η Vespa εγκαινιάζει το VESPA THE EMPTY SPACE, ένα μοναδικό concept store. Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, γεννιέται ένας καθηλωτικός χώρος, ο οποίος πυροδοτεί μια νέα επανάσταση, όπως μόνο η Vespa ξέρει να κάνει.

Η Vespa λανσάρει την AL VENTO, την πρώτη της συλλογή, εμπνευσμένη από την κίνηση και την ελευθερία να βιώνεις την πόλη ανάλαφρα και αυθεντικά. Η συλλογή περιλαμβάνει ρούχα με στρώσεις και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως συλλεκτικά μπαλώματα, εμβληματικά γραφικά και αναφορές στην ιστορία της μάρκας, σχεδιασμένα για όσους αγαπούν έναν δυναμικό και αυθεντικό τρόπο ζωής. Κάθε κομμάτι λέει μια ιστορία: λειτουργικό αλλά με προσωπικότητα, μεταφέρει το στυλ της Vespa από τον δρόμο στην καθημερινή ζωή με μία σύγχρονη ερμηνεία.

Το πρώτο drop, το PILOT DOGS, που κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο, γιορτάζει τη συνάντηση προσωπικότητας και στυλ. Η Vespa, όπως και τα σκυλιά, είναι ικανή να ενσαρκώνει χαρακτήρες, συμπεριφορές και τρόπους ζωής: πιστή στην εποχή της, άμεσα αναγνωρίσιμη, ικανή να δημιουργεί αυθεντικούς δεσμούς. Τα σκυλιά, όπως και η Vespa, δεν είναι απλές παρουσίες - είναι σύντροφοι ταξιδιού που μιλούν για εμάς και το στυλ μας, γίνονται καθολικά σύμβολα χαρακτήρα και ταυτότητας.

Το Ντάτσχουντ, μια ειρωνική και συμπεριληπτική μασκότ, πρωταγωνιστεί σε t-shirt, φούτερ και πουκάμισα με ποπ γραφικά, καθώς και σε ένα wide-leg τζιν με λευκά γραφικά χαραγμένα με λέιζερ. Τα Pilot Dogs ζωντανεύουν επίσης all-over εκτυπώσεις με second-skin εφέ, δημιουργώντας μια παιχνιδιάρικη αφήγηση.

Το PILOT DOGS ανοίγει ένα ταξίδι που οδηγεί την αισθητική της Vespa πέρα από τον δρόμο, εκεί που το ανήκειν και το στυλ συναντιούνται αβίαστα. Το drop περιλαμβάνει επίσης κομμάτια εμπνευσμένα από την πόλη: καθημερινά ρούχα με έντονα κοψίματα σχεδιασμένα για τη ζωή στην πόλη. Μεταξύ των βασικών κομματιών: ένα παλτό με σύγχρονες λεπτομέρειες, ένα δερμάτινο varsity τζάκετ με λογότυπο Vespa και φούτερ με λογότυπο σε καθημερινό στυλ. Το Pilot Dogs είναι ο πρώτος σταθμός σε ένα ταξίδι που φέρνει το στυλ Vespa εντός και εκτός δρόμου, συνδυάζοντας αισθητική και λειτουργικότητα σε ένα αυθεντικό lifestyle.

