Η Pirelli Design «κλέβει» την παράσταση

Η Pirelli Design επεκτείνει τη συλλογή της και παρουσιάζει το lifestyle project, το οποίο συμπληρώνει τις άλλες δύο επιχειρηματικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης μονάδας της Pirelli: το merchandising, με συλλογές αφιερωμένες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την εταιρική κληρονομιά, και το licensing, που περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαία brands από τον κόσμο της ιστιοπλοΐας, του σκι, της ωρολογοποιίας και του αθλητικού εξοπλισμού.



Δύο capsule συλλογές ρούχων κάνουν ντεμπούτο για να εγκαινιάσουν τη συλλογή PIRELLI Lifestyle 2025-2026: Racing Team και The Cal™, με κομμάτια εμπνευσμένα από το σύμπαν της Pirelli, σχεδιασμένα από τον παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Denis Deković. Με πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον κόσμο των αθλητικών ειδών, ο Deković φέρνει το όραμά του σε αυτή τη συνεργασία, δημιουργώντας αποκλειστικά κομμάτια που ενσωματώνουν την απόδοση και το κύρος — χαρακτηριστικά της PIRELLI. Η συλλογή εδραιώνει τη συνεργασία που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο με τα Special Edition Podium Caps που φορούν οι οδηγοί της Formula 1.



Η capsule συλλογή Racing Team θα λανσαριστεί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου και είναι διαθέσιμη στο επίσημο e-commerce site (store.pirelli.com). Η συλλογή The Cal θα είναι διαθέσιμη από τον Οκτώβριο, επίσης μέσω του επίσημου καναλιού.

Η Συλλογή PIRELLI Lifestyle 2025-2026 θα κάνει πρεμιέρα την παραμονή της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου: μια βραδινή εκδήλωση με DJ set και ειδικές παρουσιάσεις στις 22 Σεπτεμβρίου στο Parco Ravizza, σχεδιασμένη για να προσελκύσει νεανικό κοινό.