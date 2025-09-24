Καρδιοχειρουργός «φακελάκι»: Στη ΜΕΘ τη Δευτέρα, σήμερα για καφέ στο κέντρο

Ο καρδιοχειρουργός που κατηγορείται ότι πήρε «φακελάκι» και δύο φορές δεν πήγε στο δικαστήριο – τη μία γιατί έπαθε κάταγμα και την άλλη γιατί βρέθηκε στην εντατική με… στηθάγχη – ως εκ θαύματος έγινε καλά και σήμερα το μεσημέρι έπινε καφέ σε καφετέρια κοντά στο Ιπποκράτειο. Το STAR και η Τασούλα Παπανικολάου εξασφάλισαν βίντεο και φωτογραφίες από τη βόλτα του κατηγορούμενου γιατρού.

Καρδιοχειρουργός «φακελάκι» – Νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ τη Δευτέρα, σήμερα για καφέ στο κέντρο

Αυτός είναι ο καρδιοχειρουργός που τη Δευτέρα ήταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», σύμφωνα πάντα με τα χαρτιά που προσκόμισε στο δικαστήριο, προκειμένου να πάρει αναβολή για δεύτερη φορά. Όμως δύο μέρες μετά τη δίκη του, τον βλέπουμε να πίνει καφέ στο κέντρο της Αθήνας.

«Σκέφτηκα ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι αν έχει έναν σούπερ οργανισμό, ο οποίος από τη μια μέρα πεθαίνει και την άλλη ανασταίνεται – που σημαίνει ότι είναι σούπερ άνθρωπος. Το δεύτερο, το πιθανότερο, είναι οι γιατροί να έκαναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, οπότε όπως καταλαβαίνετε ανέρρωσε πάρα πολύ γρήγορα», λέει χαρακτηριστικά η γυναίκα που τον κατήγγειλε.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος λέει «Ο γιατρός ο οποίος εκβίαζε ασθενείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, είχε το θράσος να εκβιάζει, να παίζει με τον πόνο, την αγωνία, τις λίστες αναμονής των ασθενών. Θα έπρεπε να είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει την ελληνική Δικαιοσύνη και τις συνέπειες των πράξεών του».

Ο γιατρός, στις αρχές Σεπτεμβρίου, συνελήφθη από αστυνομικούς των Εσωτερικών Υποθέσεων να έχει στα χέρια του τρεις χιλιάδες ευρώ – προσημειωμένα χρήματα που πήρε από τη γυναίκα για να χειρουργήσει τον άνδρα της. Δύο φορές η δίκη του αναβλήθηκε για ιατρικούς λόγους: μία γιατί έπαθε κάταγμα και τη δεύτερη γιατί είχε πρόβλημα με την καρδιά του.

«Η λογική μου λέει ότι μας εμπαίζει. Και δεν εμπαίζει μόνο εμένα και την οικογένειά μου, εμπαίζει τη Δικαιοσύνη, εμπαίζει όλη την Ελλάδα με σκοπό να κωλυσιεργεί. Όσες φορές χρειαστεί να παραστώ στη δίκη, θα είμαι εκεί. Αυτό δεν αλλάζει», προσθέτει η καταγγέλλουσα.

«Πρέπει να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση»

«Πρέπει να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε. Να σημειώσω ότι η εισαγωγή ασθενών στα νοσοκομεία είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των θεραπόντων ιατρών και κανενός άλλου. Και ασφαλώς, επειδή συνέπεσε αυτό με το δικαστήριο, θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος», τόνισε ο κ. Γιαννάκος.

Η δίκη έχει οριστεί να γίνει στις 27 Ιανουαρίου 2026.