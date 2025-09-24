ΠΑΟΚ και Μακάμπι Τελ Αβίβ έμειναν στο 0-0

Δίχως τέρματα στην Τούμπα

Αθλητικα
ΠΑΟΚ και Μακάμπι κόλλησαν στο μηδέν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ένα παιχνίδι με πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες, ΠΑΟΚ και Μακάμπι Τελ Αβίβ αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League.

Αποτέλεσμα που συνιστά πλασματική εικόνα, καθώς Γίρι Παβλένκα (αρχικά) και Ρόι Μισπάτι (στη συνέχεια) πραγματοποίησαν σωρεία επεμβάσεων κρατώντας απαραβίαστη την εστία τους. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε και δοκάρι σε... στραβοκλωτσιά του Μοχάμεντ Καμαρά, ενώ στο φινάλε απώλεσε δύο απίθανες ευκαιρίες για να φτάσει στο «τρίποντο».
 
Οι «ασπρόμαυροι» πλησίασαν στο γκολ μόλις στο 5ο λεπτό. Από κακή συνεννόηση των Μισπάτι και Μοχάμεντ Καμαρά, ο Τάισον πήρε την μπάλα πλάγια αλλά προτού σουτάρει σε κενή εστία, τον πρόλαβε ο Ραζ Σλόμο, διώχνοντας σε κόρνερ. Δυο λεπτά μετά, από εκτέλεση φάουλ, ο Ντορ Πέρετζ με προβολή αστόχησε από πλεονεκτική θέση - ίσως πάντως κι από θέση οφσάιντ. Ο Τάισον ήταν πρωταγωνιστής και στη φάση του 16ου λεπτού, αλλά το εναέριο πλασέ του Βραζιλιάνου πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Μισπάτι.

Ακολούθησαν δύο καίριες επεμβάσεις του Παβλένκα: αρχικά στο 18’ στο πλασέ του Σαγκίβ Γέχεζκελ και, κυρίως, στο σουτ του Πέρετζ στο 21’ μετά την  ολιγωρία του Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Τσέχος τερματοφύλακας, πάντως, παραλίγο να... δωρίσει γκολ στον Οσέρ Ντάβιντα στο 27’, αλλά ο τελευταίος σούταρε ψηλά. Στο 35’ ο Πέρετζ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο μετά από έλεγχο από το VAR, το γκολ ακυρώθηκε για (οριακό) οφσάιντ του Ρόι Ρεβίβο στο ξεκίνημα της φάσης.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν σαφώς πιο ορεξάτοι στο δεύτερο μέρος, κλείνοντας τη Μακάμπι στο δικό της μισό, ωστόσο οι «καθαρές» ευκαιρίες εξέλειπαν. Αντίθετα, οι Ισραηλινοί άγγιξαν το γκολ στο 65’, αλλά και πάλι ο Παβλένκα πραγματοποίησε απίθανη επέμβαση με το δεξί του χέρι στο κοντινό σουτ του Μέρβιν Αντράντε μετά την κούρσα του Ρεβίβο.  Ο ΠΑΟΚ έχασε τη δική του τεράστια ευκαιρία στο 70’.

Από εκτέλεση φάουλ του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο Μαντί Καμαρά διεκδίκησε την μπάλα από τον Μισπάτι, εκείνη έφτασε στον Μοχάμεντ Καμαρά που στην προσπάθειά του να διώξει την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας της ομάδας του. Δυο λεπτά αργότερα, εξαιρετική αντεπίθεση της Μακάμπι, ολοκληρώθηκε με το φαλτσαριστό πλασέ του Ντάβιντα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

Ακολούθησε στο 74’ η επικίνδυνη παράλληλη σέντρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, χωρίς να μπορέσουν Φεντόρ Τσάλοφ ή Ντεσπόντοφ να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα. Η τελευταία, πραγματικά κλασική ευκαιρία, χάθηκε στο 90’, με τον Τσάλοφ να αποτυγχάνει πιο μπροστά από το ύψος του πέναλτι να νικήσει τον Μισπάτι μετά την πάσα του Λούκα Ιβανούσετς.

Το 0-0 «σφράγισε» εν τέλει τις προσπάθειες των δυο ομάδων αφού και το πλασέ του Καμαρά στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, πάλι από πάσα του Ιβανούσετς, έβγαλε νικητή τον Μισπάτι. Για τη 2η αγωνιστική, στις 2 Οκτωβρίου, ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Θέλτα στο Βίγκο ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας.


 Η ταυτότητα του αγώνα


Κίτρινες: Κένι - Σισοκό, Καμαρά, Μπέλιτς.
 
Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:
ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (66’ Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (86’ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον (66’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (72’ Τσάλοφ).
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισπάτι, Ασαντέ, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό (73’ Νόι), Ντάβιντα (73’ Βαρέλα), Γέχεζκελ (89’ Μαντμόν), Αντράντε (90’+2’ Σαχάρ).

